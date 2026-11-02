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Скандал через сендвіч: суд відмовив McDonald's у закритті позову про обман покупців

McRib
Приводом для звернення до суду стала форма котлети у McRib / Depositphotos

Федеральний суд США відхилив клопотання компанії McDonald's, яка намагалася закрити колективний позов стосовно популярного сендвіча McRib. Споживачі звинувачують мережу ресторанного харчування у шахрайстві та введенні в оману щодо складу страви.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

У чому звинувачують мережу

Приводом для звернення до суду стала форма котлети, яка імітує свинячі реберця. Позивачі стверджують, що компанія навмисно надала м'ясу такої форми, щоб змусити покупців повірити, ніби страва містить справжнє реберне м'ясо. Це дороге та цінне м'ясо відоме своїм багатим смаком і високим вмістом жиру.

Натомість споживачі заявили, що в сендвічі насправді використовують дешевші субпродукти та дешеві частини свинини, зокрема лопатку, серце або рубець. Через такий маркетинг люди переплачували за McRib, який вважається однією з найдорожчих позицій у меню.

Окружна суддя Чикаго Ейпріл Перрі назвала передчасними заяви McDonald's про те, що жоден розсудливий покупчик не очікує знайти реберне м'ясо в фастфуді. Вона підкреслила, що на сайті компанії сендвіч описується загально, а клієнти не зобов'язані проводити власні розслідування перед покупкою перекусу за 7 доларів.

Суддя додала, що форма котлети дійсно може слугувати непрямим доказом наміру ввести покупців в оману. Зрозуміння покупцями назви та форми страви не є вигадливим або необґрунтованим.

McDonald’s відкидає звинувачення 

У компанії McDonald's категорично не погоджуються з позовом. Представники мережі заявили, що завжди прозоро інформують про складники і не використовують у виробництві серця чи шлунки.

На їхню думку, маркетингова назва не перетворює правдиву рекламу на шахрайство. Адвокати позивачів у свою чергу запевнили, що домагатимуться повної відповідальності компанії за оманливу рекламу.

McDonald's періодично продає McRib з 1981 року.

McDonald’s в Україні

McDonald’s працює в Україні з 24 травня 1997 року, коли відкрився перший заклад у Києві. За даними компанії, у 2025 році сума сплачених податків склала 3,5 млрд грн. Організація є головним партнером "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні".

Нагадаємо, раніше McDonald’s розповів про роботу ресторанів під час жовтого рівня тривоги. McDonald’s в Україні поки не змінюватиме порядок роботи закладів через запровадження нової системи рівнів повітряної тривоги.

Автор:
Тетяна Бесараб

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