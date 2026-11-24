Колишній підрядник, який так і не збудував сміттєпереробний завод у Львові, польська компанія Control Process, сама відкликала свою заяву з арбітражу в Парижі щодо розірвання контракту з місцевою владою без жодних пояснень.

Як пише Dilo, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він нагадав, що раніше надзвичайний арбітр повністю відхилив вимоги цієї компанії заборонити місту добудовувати завод з іншими підрядниками.

Також польську компанію зобов’язали компенсувати 12 тисяч євро юридичних витрат.

Садовий стверджує, що Цих грошей міський бюджет досі не отримав.

"Тепер компанія відмовилася і від подальшого розгляду власної заяви. Чому – не пояснює. Ми не знаємо, що стало причиною такого рішення. Але точно знаємо, що жодного рішення арбітражу по суті спору, яке підтверджувало б гучні заяви підрядника про поразку Львова, немає", - констатував міський голова.

Він додав, що місто й надалі захищатиме свої інтереси та вимагатиме компенсації витрат.

Крім того, Садовий вкотре пообіцяв, що сміттєпереробний завод добудують.

Скандал з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові

У березні Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

Проєкт, що реалізується із залученням грантів та кредитів ЄБРР, мав бути давно завершений, однак завод досі не введений в експлуатацію.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. Міський голова заявив, що ситуація навколо розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею.

Після цього оголосили новий тендер, який виграла рівненська компанія “Сі Ес Груп Монтаж”. Її пропозиція становила 92,68 млн грн за очікуваної вартості закупівлі 95,54 млн грн. Роботи мають завершити до 1 липня 2027 року.