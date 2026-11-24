Син російського мільярдера Дмитра Пумп'янського Олександр програв судову суперечку із Радою ЄС. Він вимагав 10 тис. євро за моральну шкоду, яку завдали санкції.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times

Зазначається, що Пумп'янський-молодший звинувачував європейську владу в невиконанні рішення, яке скасувало його повторне включення до списків санкцій у 2024 році. Суд ЄС відмовив Пумп'янському у компенсації і не став розглядати решту позову.

Насилу оплачує повсякденні витрати

Пумпянський має громадянство Швейцарії і скаржився, що втратив «всі засоби для існування» і насилу оплачує повсякденні витрати. Син мільярдера називав своє фінансове становище некомфортним і казав, що йому доводиться усіляко викручуватися.

Ще у вересні 2022 року швейцарська влада дозволила йому витрачати із заморожених активів по 24 тис. франків (близько $28 тис.) на місяць, або майже $340 тис. на рік. Таку суму Пумп'янський сам запросив. На думку Федерального адміністративного суду Швейцарії, цих грошей вистачало, щоб сім'я могла зберегти колишній рівень життя.

Батько Пумпянського також постраждав через санкції. Він залишив посади у Трубній металургійній компанії та групі «Сінара», а також втратив 72-метрову яхту Axioma. Її продали з молотка в Гібралтарі за $37,5 млн — удвічі дешевше за спочатку опубліковану оцінку. Він мав яхту з басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом і спа-центром.

Життя під санкціями російських олігархів

На життя під санкціями скаржилися й інші російські мільярдери. У квітні 2026 року адвокат Андрія Мельниченка заявив швейцарському суду, що після блокування кредитних карт мільярдеру та його дружині довелося виїхати з гірськолижного курорту Санкт-Моріц. Колишній бізнес-партнер Романа Абрамовича Євген Швідлер скаржився, що змушений жити за рахунок друзів, не може користуватися двома своїми приватними літаками та оплачувати утримання яхти.

Співвласник «Альфа-груп» Михайло Фрідман у березні 2022 року розповідав, що більше не може ходити до ресторанів і змушений їсти вдома — у лондонському особняку за 65 млн фунтів. Британська влада дозволила йому оплачувати роботу 19 співробітників, включаючи кухарів, водіїв та домробітниць. Восени 2023 року Фрідман повернувся до Росії. Його бізнес-партнер Петро Авен зізнавався, що не водить машину та боявся залишитися без водія та прибиральниці. За даними британських слідчих, лише один із нащадків Петра Авена витрачав по банківській карті понад $1,6 млн на рік.

Зауважимо, ЄС нарешті вирішили зняв санкції з мільярдерів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. На скасуванні санкцій проти Усманова наполягала Франція в межах потенційної домовленості з Азербайджаном щодо звільнення французьких громадян із в'язниці. А Люксембург виступав за виключення зі списку Фрідмана через його позов проти країни в Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

Тепер російські мільярдери вивчають справи Усманова та Фрідмана після зняття з них санкцій ЄС, шукаючи можливі способи оскарження обмежень. Частина бізнесменів розглядає це як потенційний прецедент для власних позовів.