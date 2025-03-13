Skiftech стала першою українською MilTech-компанією, що отримала контракт армії США

Український виробник тактичних симуляторів Skiftech для підготовки бійців уклалав контракт з армією США на 10 років. Мова йде про суму $921,1 млн.

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Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Уточнюється, що ця довгострокова програма спрямована на вдосконалення та підтримку технологій військового моделювання, забезпечуючи солдатам доступ до реалістичних та ефективних тренувальних рішень.

Українську фірму було обрано однією з 10 лідерів оборонної індустрії, які уклали контракт з армією США на розробку та обслуговування обладнання для симуляції тактичного навчання.

У Skiftech зазначають, що цей контракт є великим кроком для української MilTech-індустрії в цілому. Він доводить, що українські військові технології є конкурентоспроможними на глобальному рівні та відповідають найвищим міжнародним стандартам.

Що відомо про компанію

Skiftech - український виробник тактичних лазерних тренувальних систем для підготовки бійців. Компанія вже успішно розробляє та впроваджує передові технології у тренувальні системи для тактичної підготовки бійців ЗСУ, Національної Гвардії та інших військових формувань України. Skiftech має повний цикл розробки та виробництва - від корпусів виробів до електронних модулів та необхідного програмне забезпечення. Виробництво відповідає вимогам міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001. Розробки Skiftech пройшли військову експертизу та отримали статус Brave 1.

Серед розробок компанії:

симулятори РПГ-7 та АГС-17 для навчання та тренування гранатометників.

комплекти озброєння військової техніки для тактичної підготовки екіпажів бронетехніки;

симулятор протитанкової міни ТМ-62 для проведення підготовки танкістів, саперів та військових інженерів.

На сьогодні українські навчальні центри Збройних Сил та Національної гвардії України ефективно використовують обладнання Skiftech для підготовки військових. Використання тактичних лазерних систем дозволяє значно підвищити рівень тренувань, імітуючи бойові ситуації без ризику для життя військовослужбовців.

Нагадаємо, український виробник бойових FPV-дронів "Дикі Шершні" (Wild Hornets) представив новий дрон-перехоплювач "Перевертень" (Werewolf), який став найшвидшим FPV-дроном в Україні. Його створили для знищення повітряних цілей противника.