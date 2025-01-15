Скільки коштує зарядити електромобіль у січні 2025?

За середнього споживання електромобілем 20 кВт-год на 100 км, витрати на таку дистанцію становитимуть 360 гривень, що на 10 грн більше, у порівнянні з груднем минулого року.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА).

Аналітики зауважують, що навіть якщо заряджати електромобіль виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає. Адже найменш витратний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного газобалонним обладнанням, витратить (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) 440 грн. Але на практиці машини з ГБО потребують більше пального.

Почому кіловати на чарджерах з публічним доступом?

Аналітики авторинку зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися. Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС.

Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент не взятий до уваги.

У порівнянні з попереднім місяцем ціна за кіловат-годину здебільшого зросла, від 50 копійок до 2 гривень в окремих надавачів цієї послуги. Проте є й зниження цін — ті ж 2 гривні скинув один з операторів на «повільне» заряджання, ще один відняв гривню від попереднього тарифу за АС-з’єднання.

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає (округлено) 14 грн (без змін), через DC порт — 17 грн (+0,3 грн).

Ринок електромобілів в Україні

Зауважимо, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV).

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто Tesla Model Y лідирує у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині, а Nissan Leaf– у Одеській та Львівській областях.