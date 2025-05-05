Скільки Україна заробила на експорті електроенергії в І кварталі: оцінка експерта

В січні-березні 2025 року Україна заробила на експорті електроенергії $18 млн. Про це йде мова в матеріалі аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'ї Орлової.

При цьому експерт зазначає, що у квітні 2025 року експорт електроенергії зріс майже вдвічі до попереднього місяця – до майже 157 тис. МВт-год. Цей показник є найвищим з жовтня 2022-го. Поставки електроенергії здійснювались як і в "денні" години, так і вночі. А у ранковий та вечірній пік і надалі здійснювався імпорт електроенергії.

Серед ТОП-експортерів зараз державні та приватні компанії — "Енергоатом", ДТЕК та "Укргідроенерго".

Вже з 1 травня доступна пропускна спроможність для експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт. Це стане для України додатковою можливістю балансування енергосистеми без обмежень генерації та інструментом отримання додаткового прибутку від зовнішньої торгівлі та наповнення державного бюджету.

Куди Україна експортує електроенергію

Наразі Україна здійснює торгівлю електроенергією з усіма сусідніми європейськими країнами – Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею та Молдовою. Щовесни обсяги експорту зростають, а імпорт – зменшується. Це зумовлено погодними факторами: споживання падає через потепління, а генерація зростає завдяки ефективній роботі сонячних і гідроелектростанцій.

Нагадаємо, Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1 грудня 2024 року — з 1,7 до 2,1 ГВт. Окрім цього, Україна має гарантовані 250 МВт перетоків у режимі аварійної допомоги.