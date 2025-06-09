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Слов'янська ТЕС відновила виробництво електроенергії
Слов'янська ТЕС, що є структурним підрозділом ПАТ "Донбасенерго", відновила генерацію електроенергії.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення компанії у системі розкриття інформації Smida.
Для "Донбасенерго" виробництво електроенергії є основним видом діяльності, що підкреслює важливість цієї новини. Після окупації Старобешівської ТЕС (потужністю понад 2 ГВт) у 2014 році, "Донбасенерго" управляє лише Слов'янською ТЕС (880 МВт).
Передісторія тимчасового припинення роботи ТЕС
За словами члена правління "Донбасенерго" Олега Ларіонова, станція пропрацювала 55 днів в ОЗП-2024/2025 (осінньо-зимовий період) і втратила можливість видавати електроенергію після удару РФ 25 грудня 2024 року.
"У нас залишилася одна станція. З початку опалювального сезону вона пропрацювала тільки 55 діб, до 25 грудня, коли стався масований обстріл. На жаль, станція втратила основне обладнання", – повідомив він на брифінгу у Міністерстві енергетики.
Під час осінньо-зимового періоду станція зазнала п'ять обстрілів, внаслідок яких втрачала можливість видачі електроенергії на чотири-сім діб, але щоразу її вдалося відновлювати.
3 червня "Донбасенерго" розмістило інформацію у Smida про те, що Слов'янська ТЕС тимчасово припинила генерацію е/е.
Масовані атаки на енергосистему
За даними Міненерго, за три роки війни РФ пошкодила понад 63 тис. об’єктів енергетики. Лише у 2024 році Україна втратила 10 ГВт потужності.
З 17 листопада 2024 року по березень 2025 року відбулося дев'ять масованих атак на енергосистему. Найпотужніша з них сталася 13 березня, коли РФ атакувала одночасно 300 засобами ураження.
Чергова атака подібного масштабу відбулася у день Різдва, 25 грудня.
У ніч на 20 січня російські війська знову атакували одну з теплоелектростанцій ПАТ "Центренерго", попри те, що станція була повністю знищена раніше.