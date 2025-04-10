Смачний код української нації розкриває Favorite Food&Drinks 2025

1 квітня у Києві відбулася Урочиста Церемонія нагородження переможців сьомого незалежного професійного дегустаційного конкурсу Favorite Food & Drinks. Подія поєднала лідерів food-ритейлу: представників національних і регіональних торговельних мереж, виробників та експертів галузі.

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Дегустаційний конкурс Favorite Food & Drinks вже став знаковою подією для українського харчового ринку. Його мета – визначення найкращих продуктів за органолептичними характеристиками «наосліп» та сприяння просуванню якісних харчових товарів. Споживачі та бізнес-партнери можуть довіряти відзнакам Favorite Food & Drinks, адже вони присуджуються виключно за результатами незалежного оцінювання.

“Українські виробники пропонують світу не просто безпечні, якісні та конкурентоспроможні харчові продукти. Українська продукція смачна, є носієм культурної спадщини, зберігає та поширює традиції, історію. Здавна для гостей українці ставили на стіл саме найсмачніше. Сьогодні українські виробники задають тренди світу, та впроваджують концептуально нові продукти. Favorite Food&Drinks розкриває смачний код української нації", – зазначила засновниця та організаторка конкурсу Олена Сініціна.

5 трендів харчової індустрії

Інноваційний підхід: Виробники експериментують з продуктами-міксами, поєднуючи різні товарні групи та незвичні інгредієнти. Приклад: молочна продукція зі смаками алкогольних напоїв для споживачів, які шукають новий досвід без алкоголю. Здорове харчування: Зростає попит на функціональні продукти з поєднанням традиційних рецептів та корисних інгредієнтів. На дегустації представлено: комбуча, молочні продукти з козячого молока, здорові снеки та цукерки з сухофруктів. Рослинні протеїни: Розширюється асортимент продуктів з рослинними білками (молоко, напої, снеки). На конкурсі представлені рослинні голубці, котлети для бургерів та дьонери. Готова їжа: Підвищений попит на зручні харчові рішення для економії часу та зменшення відходів. Популярними були готові каші в реторт-пакетах та пакетований чай з екзотичними смаками. Підтримка локальних виробників: Українці віддають перевагу вітчизняним продуктам, особливо від фермерів і крафтових підприємств. На дегустації представлено широкий асортимент крафтових олій, сирів та молочної продукції українського виробництва.

В рамках конкурсу було проведено органолептичну оцінку 219 дегустаційних зразків у 14 номінаціях від 39 постачальників.

Результати конкурсу

Гран-При: 35 відзнак

Золото: 143 відзнаки

Срібло: 32 відзнаки

Бронза: 5 відзнак

Знято з дегустацій - 1 дегустаційний зразок

Без відзнак - 3 дегустаційні зразки

Перспективи та можливості для учасників

Конкурс Favorite Food & Drinks – це не лише престижна відзнака, а й платформа для розвитку брендів і незамінний інструмент розвитку і вдосконалення харчової продукції За словами Анни Цільницької, фахівчині з продуктових інновацій Carlsberg Ukraine, конкурс відкриває нові перспективи для виробників, допомагаючи компаніям, в тому числі малим крафтовим виробникам заявити про себе, а ритейлерам – розширити базу постачальників.

Запрошуємо до участі!

Favorite Food & Drinks запрошує виробників з усіх регіонів України, постачальників імпортованої продукції надавати дегустаційні зразки та взяти участь у наступних конкурсах і отримати заслужене визнання. Шукайте відзнаки Favorite Food & Drinks на пакованнях продукції – це маркер якості, підтверджений незалежними експертами.

Найкраще – до столу!