Шмигаль анонсував запуск послуги "єКнига": хто отримає кошти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про запуск послуги "єКнига" з наступного тижня. Завдяки цій послузі 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на покупку книжок.

Про це голова уряду оголосив під час засідання уряду.

"Наступного тижня ми запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською. В умовах, коли Росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру — це важливий елемент підтримки", - наголосив Шмигаль.

Що відомо про послугу

Уряд ухвалив постанову про запуск послуги "єКнига" в застосунку "Дія". 18-річні українці зможуть отримати 908 гривень від держави на покупку книжок.

Ці кошти можна буде витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Використати гроші потрібно протягом трьох місяців у книгарнях, що приєдналися до проєкту. Отримати допомогу можна легко онлайн через застосунок "Дія".

Як скористатися:

Авторизуйтеся у застосунку "Дія".

Виберіть послугу.

Відкрийте спеціальний рахунок для зарахування допомоги.

Використайте кошти у книгарнях, що беруть участь у програмі, протягом трьох місяців.

Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги. Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річчя з 2024 року.

Delo.ua писало, що війна вплинула на роботу у книговидавничій галузі. Дефіцит кадрів у сфері книговидання розпочався ще в 2014 році і співпав з ростом галузі. Наразі криза досягла свого апогею.