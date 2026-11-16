Шоколад в Україні може різко подорожчати: що відбувається на світовому ринку какао

Світовому ринку какао загрожує нове скорочення поставок через сильні повені в Еквадорі — третьому за величиною виробнику какао у світі. Через вплив кліматичного явища Ель-Ніньйо врожай у країні може зменшитися на 7%, що створює ризики нового зростання цін на какао та шоколад.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Bloomberg.

У жовтні кількість опадів на узбережжі Еквадору, де зосереджена значна частина плантацій какао, перевищила історичні норми більш ніж на 10 000%, свідчать дані Vaisala Xweather.

Зливи спричинили повені, пошкодили сільські дороги, погіршили якість какао-бобів та створили умови для поширення хвороб серед дерев.

За оцінками чотирьох трейдерів та аналітиків, опитаних Bloomberg, виробництво какао в Еквадорі цього сезону може скоротитися до 580 тис. тонн. Це приблизно на 7% менше, ніж прогнозували раніше.

Місцеві фермери вже зазнають значних збитків. Зокрема, виробник какао Мартін Пальярес із північного заходу країни розповів, що за сприятливих умов його господарство отримує від $2 тис. до $2,8 тис. на місяць. Однак минулого місяця продажі принесли лише близько $60.

Чому повені в Еквадорі загрожують світовому ринку какао

Останніми роками Еквадор став важливим постачальником какао на світовому ринку, допомагаючи компенсувати проблеми з виробництвом у Західній Африці.

Однак тепер негода загрожує врожаю і в цій країні. Водночас виробники Західної Африки також готуються до несприятливих погодних умов, які можуть додатково обмежити світові поставки.

Президент еквадорської асоціації експортерів какао Anecacao Карлос Санчес повідомив, що повені зруйнували частину сільських доріг. Через це фермерам складніше дістатися до плантацій для збору врожаю та вчасно доставляти какао-боби до пунктів приймання.

Наслідки негоди можуть позначитися і на наступних урожаях. Надмірна вологість пошкоджує квіти какао-дерев ще до формування плодів, тому виробництво може скоротитися навіть після завершення повеней.

Старший брокер сировинних товарів StoneX Володимир Зієнтек зазначив, що повні масштаби збитків стануть зрозумілими лише наприкінці першого кварталу наступного року.

Що буде з цінами на какао

Попри загрозу скорочення врожаю, світові ціни на какао поки стримує достатня пропозиція після значного надлишку продукції із Західної Африки минулого сезону.

Крім того, частину втрат Еквадору можуть компенсувати нові плантації, вважає керуючий директор еквадорського експортера Grandsur Хав'єр Кастро.

Водночас аналітики попереджають про ризик різких цінових коливань.

За словами аналітикині Hedgepoint Global Markets Кароліни Франси, нові підтвердження пошкодження врожаю можуть спонукати трейдерів активно купувати ф'ючерси на какао, що здатне спричинити новий стрибок цін.

На місцевому ринку Еквадору зміни вже помітні. За словами комерційного директора Latam Commodity Traders Хуліо Москосо, какао-боби зараз пропонують за ціною нью-йоркських ф'ючерсів або зі знижкою близько $20 за тонну. До початку негоди знижка становила приблизно $300.

Це свідчить про зростання занепокоєння учасників ринку щодо доступності та якості еквадорського какао.

Додатковим чинником ризику для світових поставок залишається майбутнє застосування європейських правил боротьби з вирубкою лісів, які можуть ускладнити закупівлі какао із Західної Африки та підвищити значення Еквадору для виробників шоколаду.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Україна збільшила витрати на імпорт какао та продуктів із нього на 47% за підсумками 2024 року — до $504,8 млн. Основною причиною стало різке подорожчання какао-бобів на світовому ринку через неврожаї у країнах-виробниках.