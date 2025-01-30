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Сонячна погода та СЕС знизили споживання електроенергії в Україні

споживання електроенергії
Ситуація в енергосистемі на 30 січня. Фото: vsn.ua

Споживання електроенергії у кількох регіонах України знизилося завдяки сонячній погоді та високій продуктивності місцевих сонячних електростанцій. Проте ситуація в енергетичній системі залишається складною через нещодавні російські атаки.
 

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Зазначається, що 30 січня, станом на 9:30, у західних, північних та центральних областях України сонячна погода сприяла високій продуктивності побутових СЕС, що призвело до зниження споживання електроенергії на 2,4% порівняно з попереднім днем.

Водночас в "Укренерго" нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. У компанії закликали українців раціонально використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу.

Зазначимо, що влітку 2024 року в Україні було увалено рішення про обов'язковість встановлення сонячних панелей із системами зберігання енергії до кінця 2025 року на всіх громадських будівлях.

Крім цього, в Україні діє програма компенсацій за встановлення СЕС на будинках "ГрінДім". В жовтні 2024 року суму, яку можуть отримати на це об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, було збільшено вдвічі - з 1 до 2 мільйонів гривень.

Додамо, НЕК "Укренерго" отримала 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку.Ці кошти будуть використані для створення антидронового захисту на основних підстанціях енергетичної передачі.

Автор:
Тетяна Бесараб