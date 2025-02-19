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Співпраця між Україною та США: які перспективи для агросектора, енергетики та оборони
Україна має потенціал для ефективної співпраці з США в таких сферах, як аграрний сектор, оборона, енергетика, видобуток і переробка корисних копалин, а також цифрові технології.
Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час відеозвернення до учасників заходу "Діалоги з NV. Україна змінює світ", повідомляє Укрінформ.
Як зазначила Маркарова, економічна дипломатія, яка завжди була важливим аспектом співпраці зі США, в майбутньому матиме ще більшу роль у відносинах із стратегічним партнером.
П’ять напрямів співпраці
Маркарова назвала п’ять напрямів співпраці, якими Україна може зацікавити США.
- Перший напрямок — це аграрний сектор, який охоплює насіння, техніку та можливості для спільної роботи в цих сферах.
У цьому контексті зазначено, що навіть під час війни Україна продовжує постачати продовольство більш ніж 400 мільйонам людей по всьому світу. Однак продуктивність у всіх підсекторах сільського господарства залишається відносно низькою. Додаткові інвестиції, нові технології та відкриття нових ринків можуть значно підвищити обсяги виробництва продовольства.
- Другим потенційним напрямом співпраці Маркарова назвала сектор оборони, особливо інноваційну його частину.
У часи, коли не вистачає зброї, саме українські морські дрони та інші вітчизняні розробки стали незамінними у звільненні Чорного моря та відкритті зернових коридорів, наголосила Маркарова.
- Третій напрямок — енергетичний сектор. Раніше Україна експортувала електроенергію, але війна значно вплинула на енергетичну інфраструктуру країни, знищивши частину генераційних потужностей.
"З нашими сховищами, з нашими потенційними проєктами видобутку, зберігання, транспортування енергоресурсів ми точно маємо потенціал стати одним з найбільших енергетичних хабів у Європі", - переконана Маркарова.
- Четвертий напрямок — це великі запаси мінералів та корисних копалин, які є важливим ресурсом для України.
"117 із 120, які використовуються в різних галузях, є в Україні, 22 з тих матеріалів, які визнані критичними Міністерством енергетики США, також є в Україні", - підкреслила вона.
- П'ятим напрямком співпраці вона назвала цифровізацію та ІТ-інновації, підкресливши, що Україна не лише стала першою країною, яка на державному рівні впровадила ефективні цифрові послуги, а й експортує цей досвід до інших країн.
"З розвитком штучного інтелекту і фокусу на ІТ практично у всіх секторах економіки це наша ключова перевага, де Україна може багато запропонувати світу", - вважає Маркарова.
Наприкінці вона звернула увагу на унікальний досвід життєстійкості України, який немає жодна інша країна у сучасному світі, і який, безсумнівно, стане основою змін та трансформацій у багатьох процесах поза межами України.
Про рідкісноземельні копалини
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.
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