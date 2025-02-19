Співпраця між Україною та США: які перспективи для агросектора, енергетики та оборони

Україна має потенціал для ефективної співпраці з США в таких сферах, як аграрний сектор, оборона, енергетика, видобуток і переробка корисних копалин, а також цифрові технології.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час відеозвернення до учасників заходу "Діалоги з NV. Україна змінює світ", повідомляє Укрінформ.

Як зазначила Маркарова, економічна дипломатія, яка завжди була важливим аспектом співпраці зі США, в майбутньому матиме ще більшу роль у відносинах із стратегічним партнером.

П’ять напрямів співпраці

Маркарова назвала п’ять напрямів співпраці, якими Україна може зацікавити США.

Перший напрямок — це аграрний сектор, який охоплює насіння, техніку та можливості для спільної роботи в цих сферах.

У цьому контексті зазначено, що навіть під час війни Україна продовжує постачати продовольство більш ніж 400 мільйонам людей по всьому світу. Однак продуктивність у всіх підсекторах сільського господарства залишається відносно низькою. Додаткові інвестиції, нові технології та відкриття нових ринків можуть значно підвищити обсяги виробництва продовольства.

Другим потенційним напрямом співпраці Маркарова назвала сектор оборони, особливо інноваційну його частину.

У часи, коли не вистачає зброї, саме українські морські дрони та інші вітчизняні розробки стали незамінними у звільненні Чорного моря та відкритті зернових коридорів, наголосила Маркарова.

Третій напрямок — енергетичний сектор. Раніше Україна експортувала електроенергію, але війна значно вплинула на енергетичну інфраструктуру країни, знищивши частину генераційних потужностей.

"З нашими сховищами, з нашими потенційними проєктами видобутку, зберігання, транспортування енергоресурсів ми точно маємо потенціал стати одним з найбільших енергетичних хабів у Європі", - переконана Маркарова.

Четвертий напрямок — це великі запаси мінералів та корисних копалин, які є важливим ресурсом для України.

"117 із 120, які використовуються в різних галузях, є в Україні, 22 з тих матеріалів, які визнані критичними Міністерством енергетики США, також є в Україні", - підкреслила вона.

П'ятим напрямком співпраці вона назвала цифровізацію та ІТ-інновації, підкресливши, що Україна не лише стала першою країною, яка на державному рівні впровадила ефективні цифрові послуги, а й експортує цей досвід до інших країн.

"З розвитком штучного інтелекту і фокусу на ІТ практично у всіх секторах економіки це наша ключова перевага, де Україна може багато запропонувати світу", - вважає Маркарова.

Наприкінці вона звернула увагу на унікальний досвід життєстійкості України, який немає жодна інша країна у сучасному світі, і який, безсумнівно, стане основою змін та трансформацій у багатьох процесах поза межами України.

Про рідкісноземельні копалини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

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