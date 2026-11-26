Співвласниця мережі напівфабрикатів "Галя Балувана" Алла Теліга запускає нову франшизу "Добре, що є Галя". Проєкт об'єднує пекарню та кулінарію з готовими стравами. Орієнтовні інвестиції у відкриття закладу становлять €120 000.

Як пише Dilo, про це повідомляє Forbes.

Перший гастропростір "Добре, що є Галя" відкрився у вересні 2026 року в Луцьку. Там продають готові сніданки, обіди, вечері, свіжу випічку та напої. Акцент – на доступній домашній їжі, яку можна взяти із собою або поїсти в закладі.

Скільки коштує франшиза "Добре, що є Галя"

Новий формат "Галі Балуваної" передбачає поєднання пекарні та кулінарії. Орієнтовні інвестиції у запуск закладу становлять 120 000 євро.

Інші фінансові умови франшизи:

Вступний внесок – 10 000 євро, його сплачують за кожен заклад партнера; Роялті – 10 000 гривень на місяць; Рекомендована площа приміщення – від 160 до 300 квадратних метрів.

Новий проєкт став продовженням "Галі Балуваної", мережа якої налічує понад 1000 магазинів.

Скандал навколо "Галі Балуваної": чому франчайзингову мережу можуть змусити піти на ребрендинг

Вдова покійного ресторатора Ігоря Сухомлина Христина та його бізнес-партнер Валерій Гальперін намагаються оформити на себе права на торговельні марки "Галя Балувана" та "Galya Baluwana".

Якщо спадкоємцям вдасться закріпити права на ці позначення, сотні франчайзингових магазинів під управлінням луцької підприємниці Алли Теліги (ТОВ "Готуємо по-домашньому") ризикують втратити законне право працювати під цією вивіскою.

Протистояння двох бізнесів тягнеться вже майже два десятиліття. Ще у 2006 році Ігор Сухомлин подав заявку на реєстрацію ТМ "Балувана Галя" і отримав свідоцтво наприкінці 2007-го. У 2011 році він разом із Гальперіним відкрив першу однойменну вареничну в Чернігові, а згодом масштабував мережу до Києва.

Проте У 2019 році в Луцьку з’явився перший магазин домашніх напівфабрикатів із перевернутою назвою "Галя Балувана", який відкрили місцеві підприємці Володимир Матвійчук та Алла Теліга.

У 2021 році сторони дійшли компромісу: Сухомлин і Гальперін надали офіційну згоду на реєстрацію ТМ "Галя Балувана — готуємо по-домашньому" за Матвійчуком і Телігою. Головна умова полягала в тому, що власникам нової мережі дозволялося використовувати бренд винятково для продажу заморожених напівфабрикатівбез виходу в ресторанний сегмент чи торгівлі іншими стравами.

Сухомлин розцінив це як порушення домовленостей і у травні 2025 року звернувся до суду з позовом до ТОВ "Готуємо по-домашньому" та низки франчайзі, вимагаючи припинити порушення прав і стягнути понад 3 млн грн компенсації. Тоді суд повернув заяву через процесуальні моменти, а в жовтні 2025 року засновник "Балуваної Галі" помер, так і не дочекавшись розв'язання конфлікту.

У разі задоволення вимог родини Сухомлина головними заручниками спору стануть саме франчайзі "Галі Балуваної". Для сотень партнерських магазинів невирішений конфлікт засновників може обернутися судовими заборонами, примусовим демонтажем вивісок та терміновим ребрендингом.