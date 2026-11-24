“ПриватБанк” знайшов покупця на футбольний стадіон “Дніпро-Арена” та навчально-тренувальну базу в Придніпровську. Переможцем аукціону, призначеного на 24 листопада, стало ТОВ “Ріал Естейт 7” із пропозицією 56,21 млн грн.

Як пише Dilo, про це ідеться на сайті “Prozorro.Продажі”

Як пройшли торги

Переможцем аукціону, призначеного на 24 листопада, стало ТОВ “Ріал Естейт 7” із пропозицією 56,21 млн грн. Компанія стала єдиним учасником аукціону. Стартова ціна лота становила 55,63 млн грн.

Засновниками компанії-переможця є дніпровські підприємці, які входять до групи Inspira:

Владислав Штіпельман (власник групи Sol Union) — 32, 5%;

Руслан Шостак (співвласник мереж EVA та Varus, президент корпорації Terwin) — 22, 5%;

Олексій Марков (голова Асоціації футболу Дніпропетровської області) — 22, 5%;

Дмитро Харченко (девелопер, співвласник Vertex Group) — 22, 5%.

Продавцем виступив державний "ПриватБанк", який тривалий час намагався реалізувати ці активи через попередні безрезультатні торги.

"ПриватБанк" отримав стадіон і базу в 2016 році в рахунок погашення боргів колишніх власників, неодноразово намагався продати ці активи з 2022 року — зокрема за 113 млн грн (січень 2022), 150 млн грн (жовтень 2025), 140,7 млн грн (вересень 2026) та 90,96 млн грн (жовтень 2026).

Усі попередні аукціони зривалися через відсутність бажаючих, тож банк мусив знизити стартову ціну більш ніж на 60% від вересневої пропозиції, щоб знайти покупця.

Що входить до проданого комплексу

"Дніпро-Арену" відкрили після реконструкції у 2008 році на місці стадіону "Металург". Арена відповідає стандартам УЄФА та розрахована на понад 31 000 глядачів.

До інфраструктури стадіону та бази входять:

футбольне поле 105 × 68 м із підігрівом і системою автоматичного поливу, роздягальні, тренажерний зал, зони для суддів і медіа, VIP-ложа на 296 місць, ресторан на 550 місць та паркінг на 326 авто й 19 автобусів;

навчально-тренувальна база у лісопарковій зоні з чотирма натуральними та трьома штучними полями, критим манежем із трибунами на 506 місць, котеджним містечком для спортсменів, двома корпусами, медико-відновлювальним центром, басейном, сауною та тренажерними залами.

Нагадаємо, у вересні ПриватБанк виставив на відкритий аукціон у системі "Прозорро.Продажі" один із найбільших спортивних об'єктів Дніпра — футбольний стадіон "Дніпро-Арена", а також учбово-тренувальну базу. Стартова ціна лота становила понад 140,7 млн грн.