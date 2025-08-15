Запланована подія 2

Сплата ПДФО перевищила минулорічний показник на 20%: за сім місяців до бюджету надійшло 346,8 млрд грн

Сплата ПДФО зросла на 20%. / Depositphotos

З початку 2025 року сплата податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) перевищила минулорічний показник на понад 20%. Загалом за січень-липень платники сплатили 346,8 млрд грн, що на 59 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Регіони-лідери за сплатою ПДФО:

  • Київ — 82,7 млрд грн; 
  • Дніпропетровська область — 34 млрд грн; 
  • Львівська область — 23,5 млрд грн; 
  • Київська область — 20,6 млрд грн.

За словами виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух, зростання надходжень свідчить про те, що економіка продовжує працювати навіть у складних умовах.

"Навіть у непростих умовах економіка продовжує працювати. І наше завдання без тиску створити умови, коли бізнес буде все більше зацікавлений у сплаті офіційної зарплати, а не в "тіні".  Бо це, у тому числі, і кошти для розвитку громад та реалізації на місцях важливих проєктів", – додала вона.

Податкова знижка для громадян

У ДПСУ нагадали, що до 31 грудня 2025 року українці можуть скористатися податковою знижкою за витрати, здійснені у 2024 році. Це право надається платникам ПДФО, які мають витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

Раніше, 14 серпня, повідомлялося, що за підсумками семи місяців 2025 року великі платники податків, включені до реєстру на цей рік, перерахували до зведеного бюджету 584,9 млрд гривень. Це становить 49% від усіх надходжень держави за цей період.

Автор:
Тетяна Ковальчук