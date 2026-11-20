23 листопада 2026 року Верховний Суд розгляне скаргу Фонду гарантування вкладів щодо банку “Михайлівський”. Фонд вимагає стягнути понад 682,2 млн грн збитків із колишнього власника банку Віктора Поліщука та ексзаступника голови правління.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Суть справи та схема виведення активів

Перед визнанням банку неплатоспроможним у ньому провели низку фіктивних операцій для виведення коштів, зокрема через продаж "сміттєвих" цінних паперів та видачу незабезпечених кредитів фіктивним фірмам.

Нинішній судовий спір стосується конкретного епізоду травня 2016 року. За кілька днів до банкрутства єдиний акціонер банку — ТОВ "Екосіпан" (92,5% належало підсанкційному нині Віктору Поліщуку) — вирішив передати якісний портфель споживчих кредитів на понад 682 млн грн фінансовій компанії "Плеяда", яка згодом переуступила його пов’язаній ФК "Фагор". Реальних грошей банк за ці активи так і не отримав.

У липні 2021 року Північний апеляційний господарський суд визнав цю оборудку нікчемною, після чого ФГВФО подав позов про відшкодування збитків. Проте суди першої та апеляційної інстанцій відмовили Фонду, пославшись на сплив строку позовної давності.

Чому це рішення критично важливе для ринку

У Фонді гарантування наголошують, що відмова нижчих судів прямо суперечить попереднім правовим висновкам самого Верховного Суду.

У подібних спорах щодо "Платинум Банку" та "Артем-Банку" суд уже визначав, що трирічний строк позовної давності починається не з моменту самої махінації, а після продажу активу або завершення ліквідаційної процедури та затвердження ліквідаційного балансу.

Від того, чи підтвердить Верховний Суд єдиний підхід до відліку позовної давності у справі "Михайлівського", залежить перспектива повернення державі та кредиторам неплатоспроможних банків понад 100 млрд грн за іншими аналогічними позовами.

12 квітня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження персональних санкцій проти низки осіб, пов’язаних із колишньою владою та бізнесом. Серед них підприємець Віктор Поліщук. Він був головним бенефіціаром банку "Михайлівський", який збанкрутував у травні 2016 року.