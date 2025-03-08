Справа Оленича: понад 3500 га збережених від забудови і 1500 судових засідань

Київ зміг захистити від забудови 3500 гектарів землі, серед яких 74,4 га на Осокорках, 375 га заказника "Троєщинські луки" та 3000 га Біличанського лісу.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, з ініціативи екс-заступника мера Києва Петра Оленича Київ взяв участь у 1500 судових засіданнях, відстоюючи інтереси громади та зберігаючи землі від незаконної забудови.

Також направлено понад 150 заяв до правоохоронних органів зокрема ДБР, поліції та прокуратури міста Києва щодо неправомірного використання земельних ресурсів.

Щодо відкритої проти нього справи, Оленич заявив, що діяв виключно в межах своїх повноважень.

Він зазначив, що звинувачення стосується виконання його посадових обов’язків, проте, усвідомлюючи чутливість питання, він сам ініціював своє відсторонення. Разом з адвокатами він подав апеляцію та має намір захищати свою позицію в суді.