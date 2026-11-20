З грудня 2025 року по травень 2026 року Міністерство торгівлі США схвалило поставку до Китаю 879 000 передових чипів штучного інтелекту Nvidia та AMD. Понад 30% цієї техніки була замовлена компаніями,які Пентагон пов'язує з китайськими військовими.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Це викликало питання щодо перевірки ризиків для національної безпеки під час видачі експортних ліцензій.

Хто отримав передові технології

Загалом компанії подавали запити на поставку понад 3,4 мільйона чипів, включаючи моделі Nvidia H200 та AMD MI325X. З дозволених 879 000 одиниць обладнання розподілили так:

Alibaba має отримати 75 000 чипів;

Tencent — 150 000;

Baidu — 43 000;

BYD — 4000.

Усі ці структури перебувають у спеціальному списку Міністерства оборони США через ймовірну підтримку армії КНР.

Опублікування цих даних відбулося під час скандалу довкола експортного контролю: у Вашингтоні знову закликали до жорсткіших заходів проти Китаю після новин про зв'язок колишнього керівника Nvidia Дженсена Хуанга з ймовірною китайською шпигункою.

"Той факт, що понад 30% чипів штучного інтелекту, відправлених до Китаю, були доставлені компаніям, які Міністерство оборони США визначило як китайські військові компанії, вражає та ставить під сумнів те, чи проводило Міністерство торгівлі будь-яку серйозну перевірку національної безпеки перед схваленням цих ліцензій", — заявив колишній американський чиновник та експерт з технологічному протистоянню між США та Китаєм Кріс Макгвайр.

Реакція компаній

У Міністерстві торгівлі заявили, що розглядають ліцензії за правилом від січня 2026 року з додатковими вимогами безпеки в індивідуальному порядку.

У компанії Nvidia повідомили, що отримані дозволи мають суворі обмеження за обсягами, і наразі поставки H200 до Китаю припинено. У AMD заявили про повне дотримання експортного контролю США. Alibaba, Tencent, Baidu, BYD.

Наразі точно невідомо, скільки чипів фактично доставили до Китаю. За даними розслідувань, у липні 2026 року великі китайські компанії отримали близько 10 000 чипів H200.

Раніше повідомлялося, що Nvidia більше не планує постачати до Китаю чипи H200, хоча США дозволили їхній експорт окремим компаніям. Це ставить під загрозу передачу сотень тисяч вже виготовлених процесорів китайським технологічним гігантам.