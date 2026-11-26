Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) схвалила заявку компанії SpaceX на запуск одного мільйона супутників для створення мережі дата-центрів на орбіті під назвою Starmind.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Wall Street Journal.

Голова відомства Брендан Карр повідомив у соцмережі X, що регулятор відкрив шлях для розгортання запланованої космічної інфраструктури штучного інтелекту від SpaceX.

Компанія подала відповідну заявку на початку цього року, а сам проєкт Starmind став важливою частиною презентації генерального директора Ілона Маска для інвесторів напередодні виходу SpaceX на біржу в червні.

Умови рішення регулятора та попит на обчислювальні потужності

Рішення регулятора ухвалили на тлі стрімкого зростання попиту на дата-центри з боку великих технологічних компаній, яким потрібні додаткові обчислювальні потужності для розвитку штучного інтелекту.

Дозвіл FCC також надає SpaceX право використовувати радіочастотні канали для резервної та аварійної телеметрії, відстеження й керування супутниковою системою, а також доповнювати оптичні міжсупутникові лінії зв'язку радіочастотними комунікаціями.

У Федеральній комісії зі зв'язку зазначили, що продовжують розглядати інші проєкти орбітальних центрів обробки даних і мають намір ухвалити рішення щодо кожної заявки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX Ілона Маска інвестує 74 мільярди доларів у два гігантські дата-центри для штучного інтелекту. Компанія планує збудувати два суперкомп'ютерні обчислювальні комплекси для посилення свого напряму в галузі ШІ.