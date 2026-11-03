США готують запит до союзників по НАТО на додаткове фінансування зброї для України – Bloomberg

США планують попросити союзників по НАТО збільшити фінансування програми PURL, за якою країни Альянсу оплачують закупівлю американської зброї для України. Наразі для покриття вартості вже погоджених пакетів озброєння бракує близько $2 млрд.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники наголосили, що США готові постачати озброєння до надходження оплати, але це збільшує дефіцит програми. Запит щодо додаткових коштів може надійти вже в листопаді.

Особливості фінансування програми

Сполучені Штати продовжують постачати зброю навіть до того, як союзники надали кошти на її оплату. Через це дефіцит може зрости, якщо Пентагон вирішить здійснити більше поставок.

Поки що невідомо, яку саме суму планує запросити Вашингтон, однак дефіцит фінансування для вже затверджених пакетів озброєння становить близько $2 млрд, додали вони.

Ініціатива PURL дозволяє союзникам оплачувати американську зброю, яка надсилається до Києва. Попередні поставки включали засоби протиповітряної оборони та інше обладнання. Попри розбіжності та політичні дискусії, програма продовжує діяти.

Додаткові рішення та поставки

Окремо від ініціативи PURL, Державний департамент США схвалив продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 MSE та супутнього обладнання орієнтовною вартістю $2,1 млрд. Закупівлю повністю фінансуватимуть Україна, Канада, Німеччина, Норвегія та ЄС, без залучення коштів США.

Цей продаж не входить до програми PURL. Водночас схвалення угоди не означає негайного постачання: міжнародні продажі американського озброєння можуть тривати роками від погодження до фактичної передачі, тоді як Україні перехоплювачі потрібні вже взимку 2026–2027 років.