США можуть надати Україні нову допомогу у разі перемоги демократів на виборах

Якщо демократи здобудуть більшість в обох палатах Конгресу на проміжних виборах 3 листопада, вони зможуть ухвалити нову допомогу Україні, яка, ймовірно, набере голосів, достатніх для подолання вето президента США Дональда Трампа.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Позапартійні аналітики вважають, що в демократів добрі шанси виграти вибори до Палати представників, а можливо й до Сенату. Це дало б їм частку влади у Вашингтоні після двох років контролю республіканців.

Допомога Україні: що зміниться, якщо демократи переможуть

Як зазначається, президент США Дональд Трамп фактично призупинив пряму фінансову та військову допомогу Україні, попри широку підтримку з боку як демократів, так і республіканців у Конгресі.

Нещодавно глава Білого дому потрапив під шквал критики з боку законодавців, зокрема багатьох республіканців: зняв санкції з російського дизелю. Також Трамп відмовився від застосування низки нових санкцій проти Росії, передбачених законом Ліндсі Грема. Серед них — 500% мито на російські товари та 100% мита для найбільших покупців російських нафти й газу.

Перемога в обох палатах дала б демократам змогу вирішувати, що виносити на голосування й коли. Тоді нова допомога Україні, ймовірно, набрала б дві третини голосів, потрібних для подолання вето Трампа.

Демократи також могли б націлитися на інші дії президента. Конгресмен від штату Нью-Йорк Грегорі Мікс, який у разі їхньої перемоги може очолити комітет Палати представників із закордонних справ, уже вніс двопартійний законопроєкт, що має заблокувати плани Трампа повернути російський дизель на світовий ринок.

Допомога США Україні

За даними Кільського інституту світової економіки, який регулярно веде відповідні підрахунки, сукупна допомога США в Україні склала 115,38 млрд євро ($133,8 млрд). При цьому військова допомога оцінюється в 64,62 млрд євро ($75 млрд), решта – фінансова та гуманітарна. За номінальними виплатами США посідають 1-е місце серед союзників України, але за часткою ВВП – 16-те та 17-те відповідно.

Для порівняння: країни ЄС витратили 230,5 млрд євро, ще 160,6 млрд євро заплановано до видачі.

Трамп неодноразово кидався сумами, що у рази перевищують реальні. Наприклад, він постійно заявляв, що за часів Джо Байдена США забезпечили Україні постачання зброї на $350 млрд.

Після повернення до Білого дому Трамп перестав допомагати Києву, перейшовши на комерційні відносини та почавши продавати зброю за європейські чи українські гроші.

"Я також допомагаю Україні, але за це доводиться платити їм самим. Тож за це платить Європа", — заявляв Трамп.

Нагадаємо, підтримка України за механізмом PURL, який дозволяє НАТО фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити у звичному режимі, попри погрози США припинити поставки.