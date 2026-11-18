Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зобов'язати американські компанії публічно розкривати інформацію про використання китайських моделей штучного інтелекту. Таким чином у Вашингтоні прагнуть стримати залежність бізнесу від китайських технологій без запровадження прямих заборон, які могли б викликати невдоволення індустрії або Пекіна.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За даними джерел агентства, відповідний план обговорювали у Міністерстві фінансів США та Управлінні науково-технічної політики Білого дому (OSTP). Ініціатива передбачає, що компанії на кшталт сервісу оренди житла Airbnb, який використовує модель Qwen від китайської компанії Alibaba для роботи свого ШІ-агента служби підтримки, будуть зобов'язані розміщувати відповідні повідомлення безпосередньо на власних вебсайтах.

Наразі невідомо, чи отримає ця пропозиція ширшу підтримку в адміністрації та чи переросте вона в офіційну регуляторну процедуру, проте її розгляд свідчить про спробу посадовців протидіяти поширенню китайських моделей із відкритими вагами.

Такі інструменти, зокрема DeepSeek, Qwen або Kimi від Moonshot AI, стають популярними серед американських компаній завдяки нижчій вартості порівняно з розробками OpenAI чи Anthropic, а за даними платформи OpenRouter у жовтні саме китайські моделі посіли перші три місця за обсягом використаних токенів.

Тиск Конгресу та перевірки використання китайських моделей

Посилення дискусій у Вашингтоні відбувається на тлі скандалу навколо відставки гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга та випадків нелегального постачання чипів до Китаю, а також попереднього використання моделі Alibaba на одному з урядових сайтів США.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент попереджав про можливі санкції проти китайських ШІ-компаній у разі викрадення американської інтелектуальної власності, а директор OSTP Майкл Краціос звинувачував Китай у копіюванні розробок американських лабораторій у промислових масштабах.

Паралельно власне розслідування розпочали в Конгресі США. Голови комітету з питань внутрішньої безпеки та спеціального комітету щодо Китаю Палати представників Ендрю Гарбаріно та Джон Муленаар надіслали запити до компаній Airbnb, DoorDash і розробника інструменту програмування Cursor компанії Anysphere, яку придбала SpaceX, щодо використання ними моделей Kimi та інших китайських розробок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США посилюють обмеження на доступ Китаю до передових чипів штучного інтелекту. Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові заходи, спрямовані на скорочення постачання передових чипів для ШІ, зокрема виробництва Nvidia, через треті країни.