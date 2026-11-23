Український мобільний оператор “Vodafone Україна” уклав фінансову угоду з Міжнародною корпорацією фінансування розвитку США (DFC) на суму до $350 млн. Ці кошти компанія спрямує на дострокове погашення кредиту та повний викуп своїх єврооблігацій, термін обігу яких спливає у лютому 2027 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що компанія планує викупити весь випуск цінних паперів на суму $273,66 млн за їхньою номінальною вартістю разом з усіма нарахованими та несплаченими відсотками.

Конкретну дату добровільного дострокового викупу оператор оголосить додатково.

Передісторія питання

Єврооблігації "Vodafone Україна" зі ставкою 9,625% річних початково були випущені на $300 млн.

З кінця травня 2025 року оператор поступово викуповував ці папери невеликими партіями в межах валютних обмежень Нацбанку (до €1 млн на місяць), що було пов'язано з виплатою дивідендів акціонеру.

Загалом компанія провела 12 тендерів, скоротивши обсяг бондів в обігу до $273,66 млн.

При цьому на останньому аукціоні інвестори не поспішали продавати папери зі знижкою: при пропозиції викупу на $2,92 млн за ціною 98% від номіналу попит склав лише $450 тис.

Нагадаємо, що рада директорів американської DFC схвалила фінансування для "Vodafone Україна" ще у середині вересня 2026 року, проте тоді сума угоди не розголошувалася. В урядовій корпорації США зазначали, що підтримка надається для зміцнення та модернізації критично важливої телекомунікаційної інфраструктури України під час війни.

Про "Vodafone Україна"

"Vodafone Україна" — телекомунікаційна компанія та мобільний оператор в Україні, що надає послуги швидкісного інтернету, фіксованого зв’язку та інтернету.

"Vodafone Україна" забезпечує послугами 15,4 млн клієнтів. За даними оператора, у період з 2015 року по перший квартал 2026 року інвестиції у телеком-мережу склали 58,8 млрд грн. З грудня 2019 року компанія є частиною NEQSOL Holding.

За підсумками першого півріччя 2026 року мобільний оператор наростив консолідований чистий прибуток на 14,2% — до 1,9 млрд грн. Виручка компанії за цей період зросла на 10,6% і сягнула 14,9 млрд грн. Абонентська база оператора у другому кварталі 2026 року налічувала 15,1 млн клієнтів, з яких 3,3 млн — контрактні абоненти.

Нагадаємо, "Vodafone Україна" завершила поглинання інтернет-провайдера Frinet за $2 млн. Завдяки цій угоді оператор отримав 100% частку в компанії, що дозволяє йому активно розвивати фіксований зв'язок та домашній інтернет по всій країні.