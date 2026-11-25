США планують запровадити нові імпортні мита на товари з Китаю, Європейського Союзу та 12 інших країн. Для китайського імпорту ставка може сягнути 40%, а для європейського – 15%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg з посилання на заяву високопосадовця США.

Для яких країн можуть підвищити мита

За планом адміністрації Дональда Трампа, імпорт із Китаю оподатковуватимуть за ставкою 20%, яка може зрости до 40% у разі провалу переговорів. Для ЄС передбачена ставка 15%, але її можуть підвищити до 20%.

Для інших торговельних партнерів США також готують нові тарифи: Японії, Південної Кореї та Швейцарії – 15%, з можливим підвищенням до 20%; Індії – 17% за умови укладення торговельної угоди, але ставка може зрости до 25%.

Нові мита також стосуватимуться Бангладеш, Камбоджі, Індонезії, Малайзії, Сінгапуру, Тайваню, Таїланду та В'єтнаму. Мексика й Норвегія поки залишаються на розгляді.

Окремо США переглядають тарифи для Бразилії: позаквотні мита на сирий і рафінований цукор можуть зрости, а для готових літаків пропонують 10% збору.

Чому США знову запроваджують тарифи

Як зазначили журналісти, нові збори готують після того, як Верховний суд США скасував попередню масштабну тарифну програму Трампа. Тепер адміністрація використовує розділ 301 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє запроваджувати мита після розслідування торговельних практик інших країн.

США звинувачують низку партнерів у надлишкових виробничих потужностях, що шкодять американським компаніям. Нові ставки ще можуть змінитися під час обговорення та переговорів.

Мита не додаватимуть до окремих тарифів у 10% або 12,5% щодо примусової праці – у таких випадках застосовуватимуть вищу ставку. Від нових зборів також планують звільнити нафту, газ, деякі харчові продукти та товари, які вже мають галузеві мита.

Нагадаємо, у вересні США і Китай домовилися продовжити торговельне перемир’я ще на два місяці — до 10 січня 2027 року. Це відклало нове загострення тарифної війни між двома найбільшими економіками світу.