Адміністрація президента США Дональда Трампа відсунула на другий план пропозиції щодо економічної співпраці з Росією, які розглядалися як стимул для Кремля погодитися на завершення війни проти України. Причиною стала відсутність зацікавленості Москви в американських інвестиціях та спільних енергетичних і авіаційних проєктах.

Про це інформує Dilo з посиланням на Financial Times.

За даними видання, зять американського президента Джаред Кушнер і спеціальний посланець Стів Віткофф повідомили європейським чиновникам, що економічні домовленості більше не є центральним елементом американських пропозицій Росії.

Натомість переговори дедалі більше зосереджуються на територіальних питаннях і гарантіях безпеки.

Які економічні угоди США пропонували Росії

Протягом останніх місяців представники адміністрації Трампа обговорювали з російською стороною можливості післявоєнної економічної співпраці.

Зокрема, йшлося про залучення американських компаній до нафтових проєктів у Росії, спільні підприємства з виробництва титану, відновлення трубопровідних постачань російського газу до Європи та повернення американських авіакомпаній до використання російського повітряного простору.

Ці пропозиції розглядалися як потенційні економічні стимули, які могли б спонукати Москву погодитися на припинення війни.

За словами співрозмовників FT, спочатку російські посадовці позитивно сприйняли американські ініціативи. Однак згодом Кремль втратив до них інтерес і продовжив наполягати на територіальних та інших поступках з боку України.

Під час останнього раунду переговорів в Абу-Дабі на початку листопада російські представники практично не виявили зацікавленості в запропонованих бізнес-проєктах.

Натомість вони повторили вимоги щодо українських територій, давши зрозуміти американській стороні, що економічні домовленості не змінять позицію Володимира Путіна.

За оцінкою джерел видання, Москва розраховує, що будь-яка ширша мирна угода і без додаткових економічних стимулів призведе до послаблення санкцій та повернення іноземного бізнесу на російський ринок.

США зміщують увагу на території та гарантії безпеки

Як повідомили джерела FT, після безрезультатних спроб зацікавити Росію економічними вигодами американська сторона повернулася до більш традиційного формату переговорів.

Основними питаннями стали можливі територіальні домовленості та майбутня система безпеки України.

Зокрема, у своїй останній заяві щодо переговорного процесу Кушнер уже не згадував економічні стимули для Москви, зосередившись на повоєнних гарантіях безпеки.

Водночас Росія продовжує вимагати від України територіальних поступок, зокрема передачі всієї території Донецької області, на що Київ не погоджується.

За даними FT, українські посадовці також сумніваються, що передача територій гарантуватиме припинення подальших російських претензій.

У США заперечують зміну переговорної стратегії

Попри інформацію джерел Financial Times, представник американської адміністрації назвав повідомлення видання неточним.

За його словами, Вашингтон продовжує опрацьовувати можливі напрями переговорів, а післявоєнна економічна співпраця з Росією залишається важливою складовою американського підходу.

Таким чином, офіційно США не оголошували про повну відмову від економічних домовленостей із Москвою, хоча, за інформацією FT, їхню роль у поточному переговорному процесі суттєво зменшили.

Нагадаємо, раніше Dilo писало про економічні угоди США та Росії в межах переговорів щодо завершення війни в Україні. Серед запропонованих напрямів співпраці розглядалися спільні енергетичні проєкти, інвестиції та можливе послаблення санкцій проти РФ.