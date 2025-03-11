США вірять в успіх переговорів з Україною і обіцяють "позитивні новини"

У Вашингтоні висловили оптимізм щодо переговорів між США та Україною, які тривають у Джидді.

Про це повідомила представниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

Брюс зазначила, що переговори між США та Україною у Саудівській Аравії є дуже важливими для світової спільноти. Вона висловила оптимізм щодо майбутніх результатів і зазначила, що очікуються важливі новини, які можуть мати значний вплив на глобальну ситуацію.

Зауважимо, що Financial Times повідомляє, що українська та американська делегації планують оприлюднити спільну заяву з основними результатами обговорень.

Про переговори в Саудівській Аравії

Переговори в Саудівській Аравії стали першою офіційною зустріччю представників України та США після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі.

До делегації США входять держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

входять держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Україну представляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник Єрмака Павло Паліса.

Під час першого раунду перемовин між Україною та США у Саудівській Аравії обговорювались пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Крім того, сторони також обговорювали угоду про рідкісноземельні копалини.

Поки тривають переговори між США та Україною, західні представники безпеки заявили, що президент РФ Володимир Путін не має наміру йти на поступки в питаннях територій, миротворчих сил і нейтрального статусу України під час будь-яких мирних переговорів.