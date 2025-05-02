США згортають посередництво між Україною та Росією

Сполучені Штати більше не виконуватимуть роль посередника в переговорах між Україною та Росією. Увага США наразі зосереджена також на інших регіонах, які потребують дипломатичної участі.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

"Характер того, як це зміниться, полягає в тому, що ми (…) не збираємося літати по всьому світу за мить, щоб бути посередниками на зустрічах між двома сторонами, і зараз – зараз саме час, коли їм потрібно представити та розробити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт закінчиться. Це буде залежати від них", — зазначила вона.

Брюс додала, що увага США наразі зосереджена також на інших регіонах, які потребують дипломатичної участі. Вона підкреслила, що Сполучені Штати змінюють підхід до участі у мирному процесі.

Крім того, Брюс прокоментувала можливість запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти. За її словами, президент Дональд Трамп "знову висловив готовність діяти в цьому напрямі".

"Очевидно, що ми не збираємося знімати будь-які чинні санкції. Президент хоче, щоб кожна наша дія як нації відбувалася дипломатичним шляхом — і це відображає його прихильність такому підходу", — додала вона.

Війна не має воєнного вирішення

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що конфлікт між Росією та Україною не має воєнного вирішення. За його словами, остаточне рішення щодо участі США у врегулюванні цього конфлікту на найвищому рівні ухвалюватиме президент Трамп.

"Давайте нагадаємо всім, що це не наша війна. Я маю на увазі, що це війна, яка почалася за Джо Байдена. Три роки вона тривала. Вони не доклали жодних зусиль, щоб якось довести її до кінця. І це війна, яка не має воєнного рішення: по суті, Путін не може захопити всю Україну; Україна не може відтіснити росіян туди, де вони були в 2014 році", — сказав Рубіо.

Він також наголосив, що адміністрація Трампа бачить основні позиції сторін, але "ці дві позиції все ще трохи віддалені одна від одної".

"Ми не збираємося відмовлятися від цього в тому сенсі, що ми не будемо готові допомогти… Але настає момент, коли президент повинен вирішити, скільки ще часу на найвищому рівні нашого уряду приділяти цьому питанню, коли, можливо, одна з двох сторін або обидві сторони недостатньо близькі, коли у нас так багато… більш важливих проблем…", — зазначив держсекретар.

Рубіо заявив, що "дуже скоро потрібен справжній прорив", інакше президент США ухвалюватиме рішення про подальшу роль країни у процесі.

Додамо, адміністрація Трампа після підписання угоди про корисні копалини з Україною розблокувала комерційний продаж зброї Києву.