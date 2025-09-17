Запланована подія 2

Стабільний агроекспорт підсилює валютну пропозицію та допомагає НБУ утримувати резерви – зернотрейдер "Грейн Пауер"

кукурудза
Найбільше експортовано кукурудзи / Freepik

Стабільний експорт української агропродукції посилює пропозицію валюти на міжбанку й знижує потребу Нацбанку у валютних інтервенціях.

Так вважає директор зернотрейдера "Грейн Пауер" Артем Соловйов.

"Стійкий агроекспорт – це одна із ключових складових обороту валюти в економіці України та стабільності курсу гривні. Коли зернотрейдери відвантажують ритмічно та забезпечують швидке надходження виручки, ринок отримує валюту, а НБУ – менше приводів для інтервенцій із продажу валюти", – зазначив він.

Соловйов додав, що "Грейн Пауер" продовжує інвестувати в якість, логістику та ризик-менеджмент, "аби зберігати цю стабільність".

Згідно з підрахунками Національного банку Україні, у серпні міжнародні резерви України зросли до $46 млрд, що стало можливим завдяки офіційним надходженням та скороченню чистих продажів валюти НБУ на 22%.

Зернотрейдери відіграють у цьому процесі важливу роль. За підсумками агросезону 2024/25 (маркетинговий рік завершився у липні) Україна експортувала близько 40,6 млн т зернових і зернобобових культур, з яких 22 млн т становила кукурудза, а близько 15,7 млн т – пшениця.

Як один із великих приватних зернотрейдерів, "Грейн Пауер" оперативно диверсифікував маршрути (глибоководні порти Чорного моря, залізниця та авто), підтримує ритмічність відвантажень та дисципліну розрахунків. Завдяки репутації надійного постачальника вдалося зберегти контракти з ключовими міжнародними покупцями попри логістичні складності внаслідок повномасштабного вторгнення.

У 2025 році основним каналом для агроекспорту залишається "Український морський коридор", яким станом на липень було доставлено понад 130 млн т вантажів, з яких 81 млн т – агропродукція. Саме він забезпечує основний фізичний потік агропродукції, що критично для валютних надходжень.