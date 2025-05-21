Стабільно прибуткові та готові кредитувати економіку: в НБУ розповіли про стан банківського сектору

Приріст кредитного портфеля клієнтів банків прискорюється, банки залишаються стійкими завдяки запасу капіталу, а збереження прибутковості сектору сприятиме подальшому нарощенню кредитного портфеля.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомили в НБУ з посиланням на дані Огляду банківського сектору за І квартал 2025 року.

Чи підтримують банки економіку – дані НБУ

"Зростання чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу за перший квартал прискорилося до 9,5% до попереднього кварталу та до 28,4% у річному вимірі. Банки всіх груп жваво нарощували обсяги кредитів. Традиційно зростали обсяги кредитів аграріям, підприємствам оптової торгівлі, а також у сферібудівництва та машинобудування", - розповіли в Нацбанку.

За даними НБУ, у першому кварталі роль несубсидійованого кредитування бізнесу в Україні посилилася. Частка субсидійованих кредитів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" у загальному чистому працюючому портфелі бізнесу знизилася до 31,2%. Це пояснюється збереженням вигідних умов кредитування поза програмою та стабільним попитом на несубсидійовані позики.

"Оскільки заборгованість перед банками із компенсації відсотків зберігається, програма потребує подальшого вдосконалення, зосередження підтримки на інвестиційних проєктах та кредитуванні в ризикованіших регіонах", - кажуть аналітики Нацбанку.

Крім того, в НБУ відзначили стійкий попит бізнесу на фінансування капітальних інвестицій. За перший квартал обсяг кредитів із терміном понад три роки зріс на 8,5%. Ще більш динамічно збільшувалися середньострокові позики з терміном погашення від одного до трьох років – на 21,6% за квартал та понад 34% у річному вимірі.

У Нацбанку також відзначили активність банків у кредитуванні населення. Обсяг чистих гривневих кредитів фізичним особам за квартал виріс на 6,7%, а в річному вимірі – на 35,9%, що насамперед пов’язано зі збільшенням незабезпечених позик. Водночас темпи зростання іпотечних кредитів уповільнюються вже третій квартал поспіль. Це пояснюється перебудовою та уповільненням ключової програми іпотечного кредитування "єОселя".

"Якість кредитного портфеля поліпшується. Частка корпоративних позичальників, що зазнали дефолту за гривневими кредитами в першому кварталі, знизилася до близько 3% – це ліпше за середні показники до повномасштабного вторгнення. Визначення непрацюючих кредитів (NPL) за оновленою методологією згідно з вимогами ЄС не мало суттєвого впливу на частку NPL. Ця частка скоротилася на 1,7 в. п. за квартал та на 7,5 в. п. за рік – до 28,6%", - йдеться у повідомленні НБУ.

За даними НБУ, обсяг гривневих коштів фізичних осіб на банківських рахунках зріс на 0,5% за квартал і на 12,5% за рік. Незначне сезонне падіння в січні було компенсоване у наступні місяці, а частка строкових вкладів збільшилася до 34,3%. Водночас рівень доларизації депозитів у першому кварталі 2025 року знизився до 31,1% на тлі зміцнення гривні.

Як поінформували в Нацбанку, ставки за гривневими депозитами поступово зростають, що відбувається внаслідок підвищення облікової ставки: ставка за новими гривневими вкладами населення зросла до 9,8% річних, а за залученими коштами суб’єктів господарювання – до 9,1%. Що стосується позик для бізнесу, то ринкові ставки за кредитами в гривні в середньому становлять 15,5% річних.

У НБУ повідомили, що за перший квартал 2025 року банківський сектор отримав прибуток у розмірі 40 млрд грн, причому 65,7% цієї суми припало на державні банки, включно з АТ КБ "ПриватБанк". Водночас 10 малих банків завершили квартал зі збитком у 0,4 млрд грн.

Прибутковість банківської системи нормалізується завдяки високій операційній ефективності та низьким відрахуванням у резерви. Структура доходів повертається до довоєнного рівня, а достатній прибуток дозволяє підтримувати капітал, виконувати регуляторні вимоги та розширювати кредитування економіки, наголошують в регуляторі.

Нагадаємо, що, за даними НБУ, протягом першого кварталу 2025 року кредитування стало ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків за збереження високої операційної ефективності та низьких відрахувань у резерви: чистий процентний дохід банків збільшився на 13,7% в річному вимірі, попри незначне звуження процентної маржі до 7,4%, яке відбулося внаслідок зростання вартості зобов’язань передусім у корпоративному сегменті.