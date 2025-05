Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

29-30 травня 2025 року в Києві відбудеться наймасштабніша логістична виставка України – XXXІІ День Логіста, яка охоплює всі галузі логістики. Паралельно з нею пройде щорічна спеціалізована бізнес-зустріч для професіоналів дистрибуції та їх партнерів DistributionMaster-2025 на тему "Нова реальність – виклики та рішення".

Місце проведення: Київ, вул. Берестейська, 40-Б, ВЦ "АККО Інтернешнл". Організатор: TradeMasterGroup.

Партнери виставки: Генеральний партнер - Genesis ID Group, Fair Logics, UNI-LAMAN GROUP, АТ "Страхова компанія "ІНГО", Linkos Group, Global Ocean Link, ABM Cloud, ANT-Logistics, SMART business, TURBOAVIA, Linqo, legas-logistics, ІНТЕРКАРГОТРАК, SKLAD SERVICE, WEZOM, Weizlogistics, Навіс, Discaf, EALC, КОНСОЛЬЛАЙН, Meest Cargo, sovtes.ua, Quantum International, Listex, Legas Logistics, WINNER AUTOMOTIVE, KAPELOU, Пульс Лоджистик, Konsort, Centredo

Про День Логіста в цифрах:

2 дні і 2 паралельні зали конференцій: " XXXІІ Всеукраїнський День Логіста " та " DistributionMaster-2025: Нова реальність – виклики та рішення".

30+ топ-спікерів з провідних українських роздрібних, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній.

Понад 2000 учасників. Це ваші потенційні та існуючі партнери у сфері логістики та дистрибуції.

100 виставкових стендів – компанії представлять свої продукти та рішення у сфері логістики та дистрибуції.

Національна премія з логістики - "Innovation in Logistics 2025".

Ярмарка вакансій - надає компаніям можливість знайти кваліфікованих фахівців та швидко закрити ключові вакансії в сфері логістики.

Спікери конференції XXXІІ Всеукраїнський День Логіста: Євген Нікушин Fado, Андрій Мокряков Pro-Consulting, Євген Зборовський Державна служба України з безпеки на транспорті, Валерій Губарєв ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО / НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ, Віталій Пересада АТ "Страхова компанія "ІНГО", В’ячеслав Кужель Fozzy Group Логістика, Вікторія Наумчева Fair Logics, Charles Debattista 36 Stone, Кирило Свирський Global Ocean Link, Роман Лесик Kormotech, Володимир Дудін ТОВ "Ковальська Бетон", Олексій Снегур ABM, Аліна Калістратова ABM, Ірина Данилець ТОВ "Метро Кен Енд Кері Україна", Альона Матійчик ТОВ "КОНСОЛЬЛАЙН УКРАЇНА", Владислав Жежель МХП-Логістика, Максим Литвинчук WINNER AUTOMOTIVE, Сергій Поляков ТОВ РУШ (Лінія магазинів EVA), Володимир Новіков Linkos Group, Діна Михайленко Carlsberg Ukraine, Дмитро Пасенков DP Development & Property, Андрій Прозоров SMART business, Олександр Зозуля Uni-Laman Group, Володимир Кузнець Чудо Маркет, Олександр Труба КАПЕЛОУ, Михайло Барський ТОВ "МЦ Баухемі", Василь Іздєбський WEZOM.

Спікери конференції DistributionMaster-2025:Нова реальність – виклики та рішення": Катерина Калюжна Kantar Україна, Антон Дорожкін Барком, Наталія Реверчук Enzym Group, Вадим Дідорук BERTA group, Денис Дмитренко BERTA group, Данило Іванов Listex, Христина Білянська Mars-Wrigley Ukraine, Павло Овчинніков KIDDISVIT, Ярослав Степченков незалежний експерт, Ярослав Куліковський Pro-Consulting, Евеліна Галоян група компаній "Бетта", Марта Петролюк ТОВ ВКП "Щедра Нива", Анатолій Вервека АвтоНова-Д.

Учасники зі стендом: ДП "ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО", Пульс Лоджистик, ТОВ "Склад Сервіс Київ", Meest Cargo, Sovtes, IT Planet Group, УВК, SCTP ТОВ, Інтеркарготрак, OMIDA SEA AND AIR S.A., Патрон Авто, НАВІС, ANT-Logistics, Таскомбанк, Легас логістик, Лінкос Груп, LINQO by Ruptela Group, СМАРТ БІЗНЕС, ФТП, ABM Cloud, Вайз Лоджистікс, Ріо Транс, TRANSDOC, АТ СК ІНГО, KAPELOU, Quantum International, Porta Maris Logistics, Вчасно, Genesis Ukraine LLC, Український папір, Драйвлого-ЮГ, Агрологістика, ОДЕСІНВЕСТБУД, Logistic evolution, ГОЛ, AIRKON LOGISTICS, Українські інтелектуальні системи, UNI LAMAN GROUP, ТОВ "Хайвей", MOMOT-BROKER, Consolline, WEZOM, KONSORT, Listex, TURBOAVIA МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА, European Pallet Association E.v. EPAL, Центредо, Euro Logistics Industrial Terminal, ELEEK, Десна, UniTalk, УЛФ-ФІНАНС ТОВ, Гігаклауд, PRO TEC LPK, Охорона "Стелс", Тек Трейд, Кьорхер, БІМП.

Повна інформація та реєстрація за посиланням або за телефоном 067-502-30-13