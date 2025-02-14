Стартова ціна — 5000 грн: "Укрпошта" знову виставила раритетну зброю на аукціон

"Укрпошта" оголосила нові аукціони вінтажної зброї на платформі "Прозорро.Продажі". Цього разу на торги виставлено чотири демілітаризовані револьвери системи "Наган", виготовлені на Імператорському Тульському збройному заводі на початку ХХ століття. Стартова ціна кожного — 5 000 грн.

Про це у релізі повідомила пресслужба АТ "Укрпошта".

Аукціон стартує 19 лютого об 11:10. Всі чотири револьвера виготовлено промисловим способом, мають калібру 7,62 мм і серійний номер. Вони придатні для експонування та колекціонування і не відноситься до категорії вогнепальної зброї, тобто здійснення пострілів повністю виключено, однак є цінними раритетами як зразки старовинної амуніції і поштовий антикваріат. За дами "Укрпошти" на початку минулого століття ними були озброєні листоноші, які мали право на використання зброї під час виконання своїх службових обов'язків.

Кошти від продажу раритетів підуть на підтримку сил безпеки та оборони України. Як зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, так імперське минуле працюватиме на перемогу України.

Це не перший аукціон з продажу поштової зброї єдиного національного оператора поштового зв'язку України. На початку лютого "Укрпошта" на аукціоні реалізувала револьвер системи "Наган". За унікальний артефакт змагався 21 учасник, а фінальна ставка перевищила стартову ціну в сім разів і склала 36 000 грн.

Нагадаємо, у січні "Укрпошта" спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості вже виставляли на аукціон 11 демілітаризованих револьверів "Наган". Вони були вироблені в Російській імперії та Радянському союзі в 1900–1927 роках.