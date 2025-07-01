Стартує пілотний проєкт на 30 млн євро для підтримки фінського експорту до України: що відомо

Європейський інвестиційний фонд, якмй входить до Групи Європейського інвестиційного банку, та Finnvera — державна компанія зі спеціального фінансування та офіційне експортно-кредитне агентство Фінляндії, запускають пілотний проєкт на суму 30 млн євро для підтримки фінського експорту до України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Фінські компанії, які ведуть торгівлю з Україною, отримуватимуть експортні кредити під гарантії Європейського інвестиційного фонду (ЄІФ) в межах інструменту гарантування експортних кредитів програми InvestEU.

Пілотний проєкт підтримуватиме фінські малі та середні підприємства з кількістю менше 500 працівників шляхом зниження ризиків при пошуку нових можливостей на українському ринку, незважаючи на триваючу війну.

Гарантія ЄІФ доповнюватиме національний механізм розподілу збитків, який дозволяє Finnvera видавати експортні гарантії Україні за виняткових умов. Це одна з 13 угод, що готуються з національними експортно-кредитними агентствами в країнах-членах ЄС у межах цього механізму.

"Ми раді бачити значний інтерес експортно-кредитних агентств країн-членів ЄС, таких як Фінляндія, до підтримки відновлення України та зміцнення економічних зв'язків. Така взаємодія – це саме те, що потрібно і Україні, і європейському бізнесу. Ми вдячні Європейській Комісії та Групі ЄІБ за створення механізмів, які відкривають нові торговельні можливості між Україною та ЄС», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Довідково

Механізм гарантування експортних кредитів InvestEU – це спільна ініціатива Єврокомісії та Групи ЄІБ. Його метою є надання гарантій на суму до 300 млн євро для підтримки малих та середніх підприємств ЄС, які експортують товари та послуги до України. Механізм було запущено в липні 2024 року та користується високим попитом у державах-членах.

Finnvera — це державна компанія зі спеціального фінансування та офіційне експортно-кредитне агентство Фінляндії. Її місія — сприяння створенню нових підприємств, підтримці зростання, інвестицій та реструктуризації, а також допомога у інтернаціоналізації та експорту шляхом фінансування.

Нагадаємо, ЄБРР, ЄІБ та Dragon Capital створюють інфраструктурний фонд для України на 350 млн євро.