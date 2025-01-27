Штрафують на 120 тисяч грн: Україна просить Польщу припинити нову дискримінацію українських перевізників

Українські перевізники скаржаться на високі штрафи, які на них накладають у Польщі, через незначні порушення під час використання запровадженої з 1 листопада 2024 року системи SENT/RMPD реєстрації поїздок.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

За його словами, останній тиждень Мінінфраструктури отримує низку повідомлень від українських перевізників, пов’язаних з використаннями системи SENT/RMPD для реєстрації поїздок територією Польщі.

"Наразі, як інформують перевізники, штрафи накладаються за дрібні технічні помилки. Наприклад, відсутність розділового знаку. Також санкції застосовуються за відсутність GPS-сигналу протягом кількох сотень метрів дороги. Йдеться про штрафи максимального розміру – 12 тисяч злотих, тобто близько 120 тисяч гривень", - розповів Деркач.

Він нагадав, що ключова мета запровадження системи SENT/RMPD – попередження каботажних перевезень.

"Проте згадані “порушення” не можуть завдавати шкоду ринку перевезень Польщі, адже не дають можливість виконати перевезення всередині Польщі без відповідних на те дозволів", - підкреслив заступник міністра.

Він додав, що Мінінфраструктури направило звернення до Міністерства фінансів Польщі, Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії та ініціювало зустріч з польськими колегами, щоб детальніше проговорити всі питання.

Йдеться як і про коректну роботу самої системи, потребу у службі підтримки, чітке співвідношення між порушенням та застосованою санкцією.

«Очікуємо відповідної реакції та вжиття заходів», — написав Деркач.

Зауважимо, систему SENT (система електронного нагляду за транспортом) використовує польська Національна податкова адміністрація для моніторингу автомобільних і залізничних перевезень так званих чутливих товарів — зокрема, палива, денатурованого спирту, рослинних олій, фарб, лаків, розчинників, медичних виробів, пише Polsat News.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року водії, що в'їжджають до Польщі, повинні мати при собі унікальний реєстраційний номер повідомлення до RMPD у системі електронного нагляду за транспортом (SENT) або документ, що його замінює.

Зауважимо, Національна податкова адміністрація Польщі з 13 січня почала комплексну перевірку транспортних повідомлень в реєстрі міжнародних автомобільних перевезень (RMPD).