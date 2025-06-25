Страхова компанія UNIQA – лідер за строками виплат по автоцивілці у 1-му кварталі 2025 року

За офіційними даними МТСБУ у 1 кв. 2025 UNIQA Ukraine очолила рейтинг страхових компаній України за швидкістю виплат відшкодувань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (автоцивілки). Це означає, що потерпілі у випадку страхової події із клієнтом UNIQA отримують компенсацію за пошкоджене майно швидше, ніж будь-де на ринку. Також значні переваги і для клієнтів UNIQA, що можуть скористатися прямим врегулюванням і не звертатися до іншої страхової компанії, а отримати відшкодування безпосередньо в UNIQA. Той факт, що компанія UNIQA стала номером 1 за терміном виплат серед усіх страхових компаній в Україні, свідчить про ефективну організацію процесів врегулювання та клієнторієнтований підхід, який компанія послідовно впроваджує.

Чому швидкість страхових виплат — важливий показник?

У страхуванні швидкість виплати — не лише питання сервісу. Це реальна цінність для клієнта. Адже у випадку ДТП може бути завдано як шкоду майну, так і життю та здоров'ю людини. Це завжди стресова ситуація, що може вплинути на якість життя, бізнес та взагалі все змінити.

Швидке відшкодування матеріального збитку:

дозволяє швидко відновити автомобіль ;

зменшує фінансове навантаження — не потрібно залучати позики або власні заощадження;

підвищує довіру до страховика — коли страхування дійсно працює як обіцяно. Навіть кілька днів затримки можуть мати значні наслідки для клієнта: зірвані плани, втрачені доходи, незручності для родини або бізнесу. Саме тому швидкість — це нова якість у страхових послугах.

"Ми прагнемо не лише до фінансової надійності, а й до прозорості та оперативності в роботі з клієнтами. Тож всі процеси ми переводимо в цифровий формат, що дозволяє нам швидше комунікувати, приймати рішення та виплачувати відшкодування. Вважаємо, що швидкі виплати - це ключовий елемент довіри у страхуванні. На цьому принципі ми вибудовуємо наші стосунки із клієнтами", - Ольга Зурабішвілі, директор дирекції підтримки клієнтів з майнового страхування UNIQA. Що це означає для ринку?

Аналітики ринку автострахування вважають, що показник швидкості виплат незабаром стане основним критерієм вибору страхової компанії. Якщо раніше клієнти орієнтувались на вартість полісу, то сьогодні вони все більше звертають увагу на передбачуваність та надійність страхової компанії.

Якщо раніше поліс купували, бо це обов'язкова вимога і є штрафи або проблеми із поліцією, то зараз це по суті власний фінансовий захист. Можна бути досвідченим водієм, але це не страхує тебе від інших учасників дорожнього руху. Оскільки зараз доступне пряме врегулювання для власників нових полісів (від 2025 року), то фактично ти сам можеш обирати, де ти хочеш отримати страхове відшкодування, якщо ти будеш потерпілою особою в ДТП.

Тож сьогодні автоцивілка це вже про власний захист. Строки виплати та надійність страхової компанії відіграють дуже важливу роль. Обирайте лідерів, щоб бути впевненими у своїй фінансовій безпеці.