Національний банк України підготував рекомендації для страхових компаній, кредитних спілок та фінансових компаній щодо управління екологічними, соціальними й управлінськими ризиками (ESG). Наразі документ не встановлює обов'язкових вимог, однак у 2027 році регулятор планує розробити відповідні нормативні правила для небанківського фінансового ринку.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Рекомендації також надіслали до відома небанківським надавачам платіжних послуг з урахуванням особливостей їхньої діяльності.

У НБУ пояснюють, що екологічні, соціальні та управлінські чинники можуть впливати на фінансову стійкість установ через кредитні, операційні, репутаційні та інші ризики.

Зокрема, управління такими ризиками має значення для співпраці з міжнародними партнерами, інвесторами та кредиторами, а також для залучення фінансування.

Що рекомендує Нацбанк

Регулятор пропонує небанківським фінансовим установам поступово інтегрувати принципи сталого розвитку у свою діяльність.

Основні рекомендації передбачають:

Врахування екологічних, соціальних та управлінських ризиків у корпоративному управлінні й стратегічному плануванні.

Розроблення внутрішніх політик і стратегій сталого розвитку.

Створення системи виявлення, оцінювання та моніторингу ESG-ризиків, зокрема під час надання фінансових послуг.

Організацію внутрішньої звітності щодо управління такими ризиками.

Завдяки цьому фінансові установи зможуть оцінювати, як екологічні, соціальні та управлінські чинники можуть впливати на їхню діяльність і фінансові результати.

Чи будуть нові правила обов'язковими

Наразі рекомендації НБУ мають добровільний характер. Регулятор не встановлює строків їх виконання та не запроваджує додаткових обов'язкових вимог для учасників ринку.

Кожна установа зможе самостійно визначати, які рекомендації впроваджувати насамперед, враховуючи власні ризики, масштаб діяльності, бізнес-модель і доступні ресурси.

Такий підхід Нацбанк обрав з огляду на складні умови роботи фінансового сектору під час воєнного стану.

Водночас у 2027 році НБУ планує підготувати проєкт нормативно-правового акта, який визначатиме вимоги до управління ESG-ризиками, та винести його на обговорення з учасниками ринку.

Основою для майбутнього регулювання стануть нинішні рекомендації з урахуванням практичного досвіду їх застосування.

Зміни є частиною наближення українського фінансового законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Нагадаємо, у червні 2025 року Національний банк затвердив Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінансовому секторі. Документ визначив поетапний перехід до європейських стандартів оцінювання екологічних, соціальних та управлінських ризиків, зокрема їх поступове поширення на небанківські установи.