У III кварталі 2026 року загальні активи небанківських фінансових установ України збільшилися на 2% порівняно з попереднім кварталом і на 14,4% у річному вимірі. Найбільше зростання продемонстрували страховики, ломбарди та кредитні спілки, тоді як активи фінансових компаній скоротилися на 0,7%.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Страховики збільшили прибутки

Найпомітніше зростання активів зафіксували страховики, які займаються ризиковим страхуванням. За квартал їхні активи збільшилися на 13,6%, а за рік - на 30,5%. Обсяги страхових премій зросли на 8,4% за квартал, тоді як виплати скоротилися на 7,3%.

Водночас у річному вимірі премії збільшилися на 15,8%, а страхові виплати - на 32,7%.

Через посилення російських обстрілів окремі великі страховики були змушені збільшити резерви за заявленими, але ще не виплаченими збитками. Проте більшість відповідних ризиків була перестрахована, тому це не мало суттєвого впливу на фінансові результати компаній.

За січень-вересень 2026 року чистий прибуток ризикових страховиків зріс на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 4,8 млрд грн. Цьому сприяли контрольований рівень збитковості та висока дохідність прийнятних активів.

Страховики життя також наростили активи. Обсяг премій у цьому сегменті збільшився на 9,9% за квартал та на 5,8% за рік. Основними драйверами стали накопичувальне страхування та страхування життя від ризиків.

Чистий прибуток таких компаній за дев'ять місяців зріс більш ніж на третину — до 1,2 млрд грн. У НБУ зазначили, що цьому сприяли збільшення інвестиційних і страхових доходів.

Кредитні спілки збільшили активи

У III кварталі депозитні та об'єднані кредитні спілки наростили активи. Натомість у спілок, які не залучають депозити, цей показник дещо зменшився.

Водночас скоротилися обсяги нових кредитів, виданих приватним підприємцям, зокрема об'єднаними кредитними спілками. Через це зменшився загальний кредитний портфель сегмента.

Позитивною тенденцією стало скорочення частки непрацюючих кредитів. За даними НБУ, усі кредитні спілки дотримувалися нормативу достатності регулятивного капіталу та мали належний запас ліквідності.

Активи фінансових компаній скоротилися

На відміну від інших сегментів небанківського фінансового ринку, фінансові компанії зафіксували квартальне скорочення активів на 0,7%. Водночас у річному вимірі вони зросли на 11%.

Зменшення обсягів наданих фінансових послуг відбулося передусім через різке скорочення гарантій, факторингу та операцій фінансового лізингу. Обсяги кредитування при цьому майже не змінилися.

Близько 85% фінансових компаній завершили звітний період із прибутком. Рентабельність активів сегмента становила 5,2%, а капіталу - 25,8%. Ці показники розраховані навіть без урахування "Укрфінжитла", на яку припадає понад половина загального прибутку сегмента.

Водночас п'ять фінансових компаній не виконали вимоги щодо нормативу достатності власного капіталу, ще три - нормативу левериджу.

Ломбарди збільшили активи та власний капітал

У III кварталі ломбарди також наростили обсяг активів. При цьому кількість нових кредитів скоротилася.

Попри зменшення нового кредитування, фінансові результати сегмента покращилися: чистий прибуток ломбардів був суттєво вищим, ніж за аналогічний період минулого року. Це сприяло збільшенню їхнього власного капіталу.

Таким чином, за підсумками III кварталу 2026 року небанківський фінансовий сектор України продемонстрував загальне зростання активів і прибутковості окремих сегментів. Водночас динаміка фінансових компаній та скорочення кредитування в низці установ свідчать про нерівномірний розвиток ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ застосував санкції до чотирьох фінансових установ, виявивши порушення в роботі ломбарду та трьох фінансових компаній. Тоді регулятор видав вимоги про усунення порушень ломбарду "Оріон-Т" і фінансовій компанії "Конкорд Факторинг", виніс письмове застереження компанії "Веллфін" та зупинив окремий вид операцій "Кредит Каса".