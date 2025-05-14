Страхову компанію оштрафували майже на 3 млн грн: у чому причина

Національний банк України оштрафував страхову компанію "Інтер-Поліс" на 2,9 млн грн у зв’язку з виявленими порушеннями законодавства у сфері страхування, захисту прав споживачів фінансових послуг та вимог нормативно-правових актів, що регламентують діяльність небанківських фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначаться, що відповідне рішення було ухвалене 12 травня за результатами планової інспекційної перевірки регулятора.

За встановлені порушення на страховика накладено штраф у розмірі 2,74 млн грн за порушення прав споживачів фінансових послуг. Крім того, компанію оштрафовано на 160 тис грн за недотримання правил звітності.

Серед нормативних актів, що були порушені, зазначено Цивільний кодекс України, а також закони України "Про електронну комерцію", "Про страхування", "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Окремо НБУ виніс страховій компанії письмове застереження щодо невиконання низки вимог, серед яких:

порядок обліку договорів страхування,

забезпечення захисту інформації,

відповідність системи управління страховикам,

дотримання правил укладення договорів зі споживачами.

Страхова компанія зобов’язана сплатити накладені штрафи упродовж одного місяця з моменту набрання чинності відповідними рішеннями. До 12 червня 2025 року компанія повинна усунути виявлені порушення та вжити заходів для ліквідації причин і умов, що призвели до їх виникнення.

За даними youcontrol ПРАТ СК "Інтер-Поліс" працює на страховому ринку України з 1993 року. Компанія зареєстрована в Києві. Власником є Черняк Євген. Він також значиться президентом та співзасновником групи "КАІС".

Євгену Черняку у 2027 році присвоєно почесне звання "Заслужений економіст України".

Нагадаємо, у квітні 2025 року НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Також НБУ наклав штрафи на дві страхові компанії за порушення строків подання звітності за 2024 рік.