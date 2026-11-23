Українські військові розробляють ШІ-помічника “Фаланга”, який аналізуватиме відео з безпілотників, перехоплені розмови, текстові зведення та інші розвіддані.

Як пише Delo.ua, про це розповів командир 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 Олександр Настенко в інтерв'ю BBC Україна.

За його словами, розробка "Фаланги" має стати одним із нових напрямів технологічного розвитку української армії.

"В української армії зараз не так багато точок зростання. Ми намагаємося створити ще одну", - зазначив Настенко.

На першому етапі система виконуватиме функції так званого battle captain - офіцера, який відстежує перебіг бою та допомагає координувати поточні операції.

Для цього ШІ-помічник збиратиме, систематизуватиме та фільтруватиме інформацію з різних джерел. Зокрема, йдеться про дані з кіберпростору, відео з безпілотників, голосові перехоплення, текстові зведення та метеорологічну інформацію.

Крім того, розробники планують завантажувати до системи дані про успішно проведені бойові операції. Це має дати змогу штучному інтелекту враховувати попередній бойовий досвід під час підготовки рекомендацій щодо подальших дій.

Що відомо про "Фалангу"

Назву ШІ-помічник отримав на честь центру мультидоменних операцій "Фаланга", створеного 475-м окремим штурмовим полком CODE 9.2 спільно з 1-м окремим штурмовим полком імені Дмитра Коцюбайла.

Центр брав участь у плануванні операції "Ведмежий капкан" на Харківщині, внаслідок якої українські військові повернули під контроль 14 населених пунктів.

Під час підготовки операції аналітики центру збирали та опрацьовували інформацію про логістику й переміщення російських підрозділів у Харківській області та сусідній Бєлгородській області РФ.

Саме роботу з великими масивами розвідувальних даних, їх систематизацію та аналіз планують оптимізувати за допомогою нової системи штучного інтелекту.

Які ще ШІ-системи тестують у ЗСУ

Паралельно Міністерство оборони України випробовує ШІ-платформу SPECTR. Вона призначена для допомоги військовим штабам в аналізі бойових даних, прогнозуванні дій противника та плануванні операцій.

До тестування платформи вже долучилися кілька бойових підрозділів.

Таким чином, українські військові розвивають одразу кілька напрямів застосування штучного інтелекту для обробки розвідувальної інформації та підтримки роботи штабів.

Нагадаємо, 25 вересня країни Європейського Союзу погодили виділення €6,6 млрд з Європейського фонду миру для військової підтримки України. Із цієї суми €1 млрд передбачили на нові спільні закупівлі озброєння, €900 млн — на підготовку українських військових, а €4,7 млрд — на компенсацію країнам ЄС за надану допомогу.