Адміністративний суд Люксембургу 18 листопада відхилив вимогу чотирьох міноритарних акціонерів Kernel Holding S.A. щодо призупинення рішення фінансового регулятора про викуп акцій компанії за ціною 19,93 злотого за штуку. Суд також зобов'язав заявників сплатити судові витрати.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу агрохолдингу "Кернел".

Йдеться про процедуру обов'язкового викупу акцій на вимогу міноритарних акціонерів (sell-out), яку проводить мажоритарний акціонер компанії – Namsen Limited.

30 червня 2026 року Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) визначила ціну викупу на рівні 19,93 злотого за акцію. Рішення ухвалили після розгляду заперечень частини міноритаріїв на основі незалежних оцінок KPMG і Grant Thornton.

Четверо міноритарних акціонерів оскаржили рішення регулятора та звернулися до суду з вимогою призупинити його дію до завершення розгляду справи по суті.

Суд відмовив у задоволенні цієї вимоги. Таким чином, рішення CSSF залишається чинним, а процедура sell-out може тривати за встановленим графіком.

За інформацією пресслужби "Кернел", це вже третє судове рішення в Люксембурзі не на користь групи міноритарних акціонерів, які намагалися заблокувати корпоративні процедури компанії.

Що відомо про викуп акцій Kernel

Процедуру sell-out розпочали у 2025 році після того, як частка Namsen Limited перевищила 95% статутного капіталу Kernel Holding S.A.

Відповідно до законодавства Люксембургу, це надало міноритарним акціонерам право вимагати викупу належних їм акцій за справедливою ціною.

Після заперечень частини міноритаріїв щодо запропонованої вартості акцій люксембурзький фінансовий регулятор CSSF визначив ціну викупу на рівні 19,93 злотого.

Материнська компанія Kernel Holding S.A. зареєстрована в Люксембурзі, тому корпоративний спір розглядається в судах цієї країни. Основна виробнича діяльність агрохолдингу зосереджена в Україні.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший в Україні виробник та експортер зернових і ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До повномасштабної війни "Кернел" посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.