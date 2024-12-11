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Суд зобов'язав Сколівську ВЕС повернути землю громаді через борги

суд
Суд зобов'язав Сколівську ВЕС повернути землю громаді через борги

Господарський суд Львівської області рішенням від 2 грудня 2024 року зобов'язав ТОВ "Сколівська ВЕС" повернути Трускавецькій територіальній громаді земельну ділянку площею 1 га, надану для будівництва та обслуговування ВЕС за межами с. Орів Сколівського району Львівської області.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що також суд зобов'язав розірвати договір оренди землі, сторонами якого є Трускавецька міськрада та Сколівська ВЕС.

Згідно з рішенням суду, підставою для ухвалення такого рішення стала заборгованість ВЕС із орендної плати за землю.

"Матеріалами справи підтверджується користування відповідачем земельною ділянкою комунальної власності, а також наявність у ТОВ "Сколівська ВЕС" заборгованості з орендної плати за землю, що виникла за період з липня 2021 року по червень 2024 року. Жодних платежів за цей період відповідачем здійснено не було", - ідеться в судовому вердикті.

Як свідчать дані Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Сколівська ВЕС" є Ігор Рончевич і громадянин Швейцарії Антон Даніель Вісс, який із 23 серпня 2024 року перебуває під санкціями США.

Рончевич і Вісс є також співвласниками ТОВ "Карпатська ВЕС" і ТОВ "Смеречанська ВЕС".

Автор:
Ольга Колесніченко