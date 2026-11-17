У Чорному морі поблизу узбережжя Болгарії затонуло вантажне судно Betul8, яке перевозило 3 тисячі тонн пшениці. Інцидент стався в понеділок після удару морського безпілотника, через що команда була змушена покинути борт.

Як пише Dilo, про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на джерела у службі морської безпеки та Міністерство транспорту Болгарії.

Що з екіпажем

Судно під прапором Сомалі прямувало з Румунії до Єгипту та перекинулося у виключній економічній зоні Болгарії приблизно за 40 морських миль від мису Каліакра. Після отримання ранкового сигналу лиха болгарська сторона розпочала пошуково-рятувальну операцію.

За даними джерел, екіпаж судна складався з 12 громадян Туреччини — їх підібрали військові кораблі, що перебували в цьому районі. Згодом гелікоптер Міністерства транспорту Болгарії доставив моряків на берег.

Медики оцінюють їхній стан як задовільний, повідомлень про загиблих чи забруднення навколишнього середовища наразі немає. Отримати коментар від компанії-менеджера судна, зареєстрованої на Маршаллових островах, поки не вдалося.

Загроза головному зерновому маршруту

Як зазначають аналітики морської безпекової компанії Diaplous, Betul8 стало вже 17-м судном, атакованим поблизу берегів Болгарії та Румунії з середини липня.

Акваторія біля цих двох країн НАТО слугує ключовим логістичним коридором для експорту українського зерна після того, як Росія почала систематично обстрілювати українські чорноморські порти.

Офіційні представники Румунії та Болгарії утримуються від прямих звинувачень щодо конкретних інцидентів біля своїх берегів, хоча раніше окремі посадовці вказували на причетність Москви, яка традиційно заперечує свою провину.

Нагадаємо, увечері 14 листопада безпілотники вразили три комерційні судна в Чорному морі поблизу румунського Сулінського каналу. У зв'язку з атакою збройні сили Румунії двічі піднімали в повітря винищувачі.