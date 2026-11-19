Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України додала 351 позицію до переліку програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, забороненого до використання. Тепер список налічує 2988 найменувань і охоплює продукцію семи компаній, зокрема мережеве та супутникове обладнання, а також системи управління безпілотниками.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Держспецзв'язку.

Зміни підготував Департамент державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку з урахуванням рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента.

Нові позиції охоплюють програмні продукти й обладнання семи компаній, щодо яких запровадили санкції відповідно до указів Президента України від 24 жовтня 2026 року № 1058/2026 та від 29 жовтня 2026 року № 1059/2026 і № 1072/2026.

Цього разу перелік суттєво поповнили телекомунікаційними рішеннями для операторських і корпоративних мереж, оптичного, бездротового та супутникового зв’язку, а також управління безпілотними системами.

Найбільше нових позицій стосується продукції ТОВ "Підприємство "Елтекс". До списку внесли комутатори серії MES, маршрутизатори ESR і ME, точки доступу Wi-Fi, контролери бездротового доступу, базові станції радіодоступу, оптичні термінали, VoIP-шлюзи, IP-АТС, IP-телефони, мультиплексори та інше мережеве обладнання. Також під обмеження потрапили IP-камери, контролери систем контролю доступу та IPTV-приставки.

Крім обладнання, до переліку включили програмні рішення "Елтекс" для моніторингу, налаштування та централізованого управління мережевою інфраструктурою. Серед них - Eltex.ACS, Eltex.EMS, ELIS, NAICE, Eltex vESR, Eltex Smart Cloud і платформа корпоративних комунікацій Elph.

Ще один значний блок нових позицій - обладнання супутникового зв’язку ТОВ «Бюро 1440». До нього увійшли абонентські термінали 1440.УЛЬТРА, 1440.МІНІ та 1440.ЗЕМЛЯ, шлюзові станції супутникової мережі, термінали міжсупутникового лазерного зв’язку, бортове обладнання 5G NTN і космічні апарати зв’язку серії «Рассвет».

Окремо до списку додали обладнання та програмно-апаратні комплекси для управління безпілотниками й передавання сигналів:

ТОВ "Гагарінг" - системи зв’язку "Кузнечик", відеоприймачі "Сова", мережеві комутатори та підсилювачі сигналу;

ТОВ "Дрон Форс" — наземні й мобільні станції та системи керування "Форс";

ТОВ "Конструкторське бюро Авіатєхнолаб" — станції керування "Геліос", ретранслятори "Персей" і "Одіссей" та супутні програмно-апаратні компоненти.

Також перелік поповнили програмне забезпечення Weld Pro Manager від ТОВ "ВІП Технології" та програма для аудіозапису "Діалог", розроблена ТОВ "Системні рішення".

У Держспецзв’язку зазначають, що оновлення списку має допомогти виявляти технологічні рішення підсанкційних виробників на різних рівнях інформаційної інфраструктури — від абонентських пристроїв до магістральних і супутникових мереж. Це дасть змогу своєчасніше ідентифікувати потенційні загрози, контролювати походження технологічних компонентів і посилювати захист державних інформаційних ресурсів.