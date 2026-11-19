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Супутниковий зв’язок, мережеве обладнання та системи для БпЛА: що потрапило до нового санкційного переліку
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України додала 351 позицію до переліку програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, забороненого до використання. Тепер список налічує 2988 найменувань і охоплює продукцію семи компаній, зокрема мережеве та супутникове обладнання, а також системи управління безпілотниками.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Держспецзв'язку.
Зміни підготував Департамент державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку з урахуванням рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента.
Нові позиції охоплюють програмні продукти й обладнання семи компаній, щодо яких запровадили санкції відповідно до указів Президента України від 24 жовтня 2026 року № 1058/2026 та від 29 жовтня 2026 року № 1059/2026 і № 1072/2026.
Цього разу перелік суттєво поповнили телекомунікаційними рішеннями для операторських і корпоративних мереж, оптичного, бездротового та супутникового зв’язку, а також управління безпілотними системами.
Найбільше нових позицій стосується продукції ТОВ "Підприємство "Елтекс". До списку внесли комутатори серії MES, маршрутизатори ESR і ME, точки доступу Wi-Fi, контролери бездротового доступу, базові станції радіодоступу, оптичні термінали, VoIP-шлюзи, IP-АТС, IP-телефони, мультиплексори та інше мережеве обладнання. Також під обмеження потрапили IP-камери, контролери систем контролю доступу та IPTV-приставки.
Крім обладнання, до переліку включили програмні рішення "Елтекс" для моніторингу, налаштування та централізованого управління мережевою інфраструктурою. Серед них - Eltex.ACS, Eltex.EMS, ELIS, NAICE, Eltex vESR, Eltex Smart Cloud і платформа корпоративних комунікацій Elph.
Ще один значний блок нових позицій - обладнання супутникового зв’язку ТОВ «Бюро 1440». До нього увійшли абонентські термінали 1440.УЛЬТРА, 1440.МІНІ та 1440.ЗЕМЛЯ, шлюзові станції супутникової мережі, термінали міжсупутникового лазерного зв’язку, бортове обладнання 5G NTN і космічні апарати зв’язку серії «Рассвет».
Окремо до списку додали обладнання та програмно-апаратні комплекси для управління безпілотниками й передавання сигналів:
- ТОВ "Гагарінг" - системи зв’язку "Кузнечик", відеоприймачі "Сова", мережеві комутатори та підсилювачі сигналу;
- ТОВ "Дрон Форс" — наземні й мобільні станції та системи керування "Форс";
- ТОВ "Конструкторське бюро Авіатєхнолаб" — станції керування "Геліос", ретранслятори "Персей" і "Одіссей" та супутні програмно-апаратні компоненти.
Також перелік поповнили програмне забезпечення Weld Pro Manager від ТОВ "ВІП Технології" та програма для аудіозапису "Діалог", розроблена ТОВ "Системні рішення".
У Держспецзв’язку зазначають, що оновлення списку має допомогти виявляти технологічні рішення підсанкційних виробників на різних рівнях інформаційної інфраструктури — від абонентських пристроїв до магістральних і супутникових мереж. Це дасть змогу своєчасніше ідентифікувати потенційні загрози, контролювати походження технологічних компонентів і посилювати захист державних інформаційних ресурсів.