Шведська компанія Folkhemmet 2.0 AB планує побудувати на Львівщині завод із виробництва модульного житла. Проєкт передбачає інвестиції обсягом близько $200 млн і створення до 300 робочих місць.

Як пише Dilo, про це повідомила держустанова UkraineInvest.

Два етапи проєкту

Спочатку компанія планує збудувати у Львові житловий комплекс із 16 модульних будинків для пацієнтів і працівників Національного реабілітаційного центру UNBROKEN. Цей етап мають реалізувати за участю місцевої влади.

Другий етап передбачає запуск виробництва модульного житла у Львівській області. Для цього планують використати шведське автоматизоване обладнання та організувати навчання українських фахівців.

На початку проєкт має забезпечити 75–100 робочих місць. Після виходу першого заводу на повну потужність їх кількість може зрости до 225–300. Інвестиційний потенціал оцінюють приблизно у $200 млн за умови подальшого розширення виробництва відповідно до попиту.

Хто реалізує проєкт

Folkhemmet 2.0 AB — шведська компанія зі Стокгольма, яка розробляє та виробляє модульне житло з деревини. Для роботи в Україні вона домовилася про співпрацю з промислово-інвестиційною групою Active Invest і виробником модульного житла Surewood Housing AB.

Також компанія ініціювала створення української дочірньої структури, яка відповідатиме за роботу на місцевому ринку та реалізацію проєкту.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують запустити виробництво модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб за шведськими технологіями.