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Швейцарія подвоює допомогу Україні на відбудову інфраструктури до 100 млн
Швейцарський Державний секретаріат з економічних питань (SECO) подвоїв фінансування конкурсу для швейцарських компаній, які працюють в Україні, збільшивши його з 50 до 100 мільйонів швейцарських франків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що цей конкурс є початком програми Швейцарії з підтримки України. Перший етап розрахований на 2025-2028 роки із загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків, а загалом Швейцарія планує надати 5 мільярдів франків протягом 12 років.
Додаткові 50 мільйонів швейцарських франків будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями. Програма сфокусована на реалізації проєктів у сферах захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальної сфери, а також модернізації державних послуг.
У зв'язку з розширенням програми термін подачі заявок продовжено до 31 березня 2025 року.
"Конкурс адресований швейцарським компаніям, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки" - наголосили в Мінекономіки.
У відомстві додали, що зміни в умовах конкурсу не вимагають повторного подання заявок. Але учасники, які вже надали документи, можуть внести корективи до своїх пропозицій.
Підтримка України від Швейцарії
Швейцарсько-українська співпраця має довгу історію, яка значно активізувалась після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про свою готовність щодо довгострокової підтримки України швейцарський Уряд заявив ще у квітні 2024 року, анонсувавши виділення 5 мільярдів франків протягом наступних 12 років.
У січні 2025 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі був підписаний Меморандум між Україною та Швейцарією щодо виділення перших 50 мільйонів франків для швейцарських компаній на реалізацію проєктів в Україні.
Нагадаємо, 31 січня 2024 року Держсекретаріат з економічних питань Швейцарії оголосив конкурс на подання заявок для фінансування проєктів відновлення в Україні. Програма реалізується в межах меморандуму між Україною та Швейцарією, підписаного 23 січня під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.