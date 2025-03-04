Швейцарський виробник труб та тернопільська компанія реалізують спільний проект з інвестиціями 7 млн євро

Тернопільська компанія "Терполімергаз" уклала угоду з швейцарською компанією Brugg AG щодо створення спільного підприємства для виробництва пластикових PEX-труб, які будуть використовуватись у системах місцевого та централізованого опалення. Проект передбачає інвестиції на суму 7 млн євро.

Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Що відомо про співпрацю

Українські промисловці попри війну активно ведуть переговори про залучення іноземних інвестицій у виробництво інноваційних товарів, наголошує Кисилевський.

Нове обладнання буде розміщене на площі 4 тисячі квадратних метрів.

PEX-технологія передбачає використання спеціальної температуростійкої ізоляції всередині пластикових труб. Зараз Україна повністю залежить від імпорту PEX-труб, оскільки їхнє виробництво на місці відсутнє.

У більшості українських населених пунктів система централізованого опалення все ще базується на металевих трубах, вік яких становить від 50 до 80 років. При цьому максимальний термін експлуатації таких труб у системах опалення не перевищує 25 років. Наприклад, у системі теплозабезпечення Києва через зношеність труб щодня фіксується в середньому 78 аварій.

Реалізація проекту розпочнеться одразу після завершення воєнного стану в Україні, відповідно до домовленостей між сторонами.

Про "Терполімергаз"

"Терполімергаз "— українська компанія, яка спеціалізується на виробництві труб діаметром від 16 до 1600 мм та фітингів (зʼєднувальних елементів) для різних інфраструктурних систем, таких як водопостачання, газопостачання, водовідведення та теплопостачання.

З 2017 року "Терполімергаз" розширила виробництво, запустивши лінію для виготовлення поліетиленових труб для газо- та водопостачання. У 2023 році компанія також почала виробництво гофрованих каналізаційних труб з поліпропілену для безнапірних каналізаційних мереж.

Завдяки сучасному обладнанню, технічному супроводу та широкому асортименту продукції, компанія здобула високу репутацію на ринках України, Грузії, Румунії, Польщі, Молдови та Болгарії. Висока якість, надійність та конкурентоспроможна ціна роблять продукцію "Терполімергаз" однією з кращих у своєму сегменті.

На підприємстві працює близько 100 робітників. Обсяг виробництва у 2024 році зріс на 20% і склав 12 тисяч тонн трубної продукції.

40% вироблених труб відправляється на експорт у Євросоюз.

Що відомо про Brugg Group

Основні напрямки діяльності компанії Brugg Group включають технології централізованого опалення, системи захисту від природних небезпек, рішення для управління комунальними послугами (вода, каналізація, газ, електроенергія), сталеві троси для залізничного транспорту та кабельної архітектури, ліфти та підйомне обладнання, а також кабельні рішення для електронної мобільності, вітроенергетики та промисловості.

Brugg Group налічує понад 1800 співробітників і має близько 35 дочірніх компаній. Її річний оборот перевищує пів мільярда швейцарських франків.

Зазначимо, що у січні 2025 року ВВП України зріс на 1,5%. Основними драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.