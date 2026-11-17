Українська компанія Quantum Wiy Industries модернізувала дрон-перехоплювач SPYS, здатний розвивати швидкість до 500 км/год. Оновлення торкнулися конструкції корпусу, електроніки та інших характеристик безпілотника.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Мілітарний".

Розробники врахували відгуки військових екіпажів, які випробовували перші прототипи під час роботи по реактивних цілях. Одним із головних напрямів модернізації стало вдосконалення аеродинаміки, що вплинуло на загальні характеристики дрона.

Що змінили в конструкції SPYS

Оновлений перехоплювач отримав вужчі крила, змінену передню частину корпусу та іншу конфігурацію повітрозабірників.

Також конструктори переглянули розташування й конструкцію антени. У попередній версії вона створювала значний аеродинамічний опір, тому її форму та розміщення оптимізували.

Змінили й матеріал корпусу: замість чорного пластику тепер використовують білий. За словами розробників, під час літньої експлуатації чорний корпус нагрівався до 80°C. Це створювало надмірне теплове навантаження на внутрішню електроніку.

Виробництво корпусу, як і раніше, здійснюється методом 3D-друку. Такий підхід дає змогу оперативно змінювати конструкцію відповідно до результатів випробувань. Водночас перед переходом до масового серійного виробництва розробники зробили її більш технологічною.

Дальність польоту збільшили до 45 км

Однією з важливих змін стало збільшення дальності польоту SPYS — із 33 до 45 км.

Також змінилася бойова частина. Її масу збільшили з 300 до 500 грамів. Замість саморобних зарядів, які раніше готували військові самостійно, перехоплювач отримав штатну кодифіковану фугасну бойову частину заводського виробництва.

Вона комплектується штатним підривачем і спеціальною тарою для безпечного зберігання.

Оновили електроніку та систему зв'язку

Розробники посилили силову частину електроніки. Це має забезпечити стабільнішу роботу безпілотника на високих швидкостях і дати змогу використовувати його повторно.

Окрему увагу приділили роботі в умовах придушення супутникової навігації. Для цього реалізували систему радіомаячків, яка визначає координати дрона за допомогою тріангуляції.

Отримані дані використовуються для автоматичного наведення антени наземної станції керування в напрямку перехоплювача. Це має допомагати підтримувати стабільний канал зв'язку навіть за умов радіоелектронного придушення супутникової навігації.

Таким чином, модернізація SPYS охопила одразу кілька напрямів: аеродинаміку, дальність польоту, електроніку та конструкцію корпусу. Розробники також адаптували безпілотник до переходу на серійне виробництво.

Раніше повідомлялось, що ціна протидії реактивним "шахедам" у 2027 році залежатиме від того, як швидко українські виробники перейдуть від випробувань до серійних поставок і скільки перехоплювачів витрачатиметься на підтверджене збиття.