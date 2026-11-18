За шість років світове виробництво п’яти основних рослинних олій збільшилося на 34,9 млн тонн - до 225,3 млн тонн у 2026/27 маркетинговому році. Таким чином, обсяги виробництва зросли на 18%, або на 34,9 млн тонн. Найбільше зростання продемонстрували ріпакова та соєва олії.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Виробництво соєвої олії за цей період збільшилося на 25% - із 60 млн до 75,3 млн тонн.

Найбільшими виробниками залишаються:

Китай — 21,6 млн тонн, або 29% світового обсягу;

США — 14,9 млн тонн, або 20%;

Бразилія — 13,3 млн тонн, або 18%.

Ще вищі темпи зростання продемонструвала ріпакова олія. Її виробництво збільшилося на 31% — із 29,1 млн до 38,2 млн тонн.

Основними виробниками ріпакової олії є країни ЄС із часткою 28% (10,8 млн тонн), Китай — 21% (7,8 млн тонн) та Канада — 15% (5,9 млн тонн).

Світове виробництво соняшникової олії за шість років збільшилося на 21% — із 19,7 млн до 23,8 млн тонн.

Найбільші обсяги припадають на:

Росію — 7,6 млн тонн, або 32%;

Україну — 5,4 млн тонн, або 23%;

Європейський Союз — 3,8 млн тонн, або 16%.

Отже, за оцінками USDA, на Росію та Україну разом припадає 55% світового виробництва соняшникової олії.

Виробництво пальмової олії зросло найповільніше серед п’яти основних видів — лише на 8%, із 73,3 млн до 78,9 млн тонн.

Водночас вона залишається найбільшою складовою світового виробництва рослинних олій: її частка становить близько 35%.

Головні виробники пальмової олії:

Індонезія — 45 млн тонн, або 57%;

Малайзія — 19,6 млн тонн, або 25%;

Таїланд — 3,7 млн тонн, або 5%.

Виробництво пальмоядрової олії за шість років збільшилося на 10% — із 8,3 млн до 9,1 млн тонн.

Основними виробниками цього виду олії залишаються Індонезія та Малайзія. Разом вони забезпечують 81% світового обсягу: 5,1 млн і 2,3 млн тонн відповідно.

Нагадаємо, в Україні призупинено близько 50% потужностей з переробки олійних культур. У найближчі тижні це може призвести до скорочення експорту на 30-40%.