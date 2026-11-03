Світові центробанки масово скуповують золото: попит зріс на 42%

Центральні банки світу придбали 321 тонну золота у третьому кварталі 2026 року. Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і найбільший квартальний обсяг закупівель із четвертого кварталу 2024 року. Загалом від початку року центробанки поповнили запаси на 675 тонн — на 6% більше, ніж торік.

Як пише Dilo, про це йдеться у звіті Всесвітньої ради золота (WGC).

Центральні банки продовжують підтримувати попит на золото, хоча з початку війни в Ірані наприкінці лютого метал втратив приблизно чверть вартості. На його ціну тиснули дорожчі енергоносії та очікування підвищення процентних ставок.

За словами старшого ринкового стратега WGC Джона Ріда, зниження цін могло спонукати деякі центробанки активніше купувати золото. Крім того, установи, які очікують довгострокового ослаблення долара, могли використовувати його зростання для диверсифікації резервів.

"Якщо ви вважаєте, що долар падатиме в довгостроковій перспективі, і у вас є короткострокові казначейські облігації, і вони падають у ціні, то, можливо, ви берете частину цих дорогих доларів і купуєте на них золото", — пояснив Рід.

Як змінився світовий попит на золото

Згідно із звітом WGC, загальний попит на золото у третьому кварталі становив 1369 тонн — на 1% менше, ніж рік тому. Водночас у грошовому вимірі він зріс на 22%, до $188 млрд. Середня ціна металу за квартал становила $4262 за унцію.

Попит на фізично забезпечені золоті ETF відновився: за квартал вони залучили 211 тонн золота. Обсяг металу в таких фондах досяг рекордних 4256 тонн.

Водночас приватні інвестори купували менше: попит на злитки та монети скоротився на 19%, до 268 тонн. Китай став винятком — там він зріс на 7%.

Попит на ювелірні вироби впав на 17%, до 313 тонн. Це найнижчий показник третього кварталу за весь період спостережень WGC. Через високі ціни покупці частіше обирали легші прикраси з меншою вагою золота.

Натомість попит з боку технологічного сектору зріс на 3%, до 85 тонн. Зокрема, використання золота в електроніці збільшилося на 5%, до 72 тонн, зокрема завдяки виробництву обладнання для штучного інтелекту.

Що відбувалося з пропозицією золота

Загальна пропозиція золота за квартал скоротилася на 1%, до 1369 тонн. Водночас видобуток зріс на 3% і досяг рекордних 1071 тонни для третього кварталу. Переробка золота, навпаки, впала на 8%, до 314 тонн. Це найнижчий показник із четвертого кварталу 2023 року.

Старша аналітикиня ринків WGC Луїза Стріт зазначила, що попит на золото в третьому кварталі змінювався залежно від категорії інвесторів: "Приплив золотих ETF стрімко відновився, а геополітичні ризики та побоювання щодо фіскальної дисципліни стимулювали інституційний інтерес, на відміну від роздрібних інвесторів, які стримувалися через невизначеність щодо перспектив ціни на золото".

За її словами, до кінця року на ринок впливатимуть процентні ставки, інфляційні очікування, геополітичні ризики та ситуація на фінансових ринках.

Яка ситуація в Україні

На тлі зростання світових цін на золото українці теж активізували операції з дорогоцінним металом. У серпні зріс попит на золото, причому купівля фізичного металу стала найбільшою за останні п’ять місяців:

чистий попит на безпоставочне золото становив $1,74 млн, або близько 399 тройських унцій;

чистий попит на фізичне золото сягнув $101 тис., або близько 23 тройських унцій.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року цей показник становив лише $2,3 млн. Тобто у грошовому вираженні попит зріс майже у 15 разів.