Після падіння до найнижчого рівня за 14 місяців золото 19 листопада почало дорожчати: інвестори скористалися зниженням цін і почали активніше купувати метал. Однак сильний долар та очікування підвищення ставок у США стримують подальше зростання його вартості.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна золота зросла на 0,2% – до $3 730,61 за унцію станом на 09:21 за Гринвічем. Під час торгів вона опускалася до $3 693,13 – найнижчого рівня з вересня 2025 року. Водночас американські ф'ючерси на золото з поставкою у грудні подешевшали на 0,3% – до $3 732,70.

Згідно із даними Всесвітньої ради золота, на момент написання матеріалу, ціна цього дорогоцінного металу становила $3 727,25 за унцію.

"Сьогоднішній крок більше схожий на покриття коротких позицій та пошук вигідних пропозицій після падіння на 3% до 14-місячного мінімуму, ніж на зміну загальних рис, які включають сильний долар, високу дохідність та «яструбиний» нахил ФРС", – зазначив ринковий аналітик Audacity Capital Заїн Вавда.

За його словами, більша частина падіння золота відбулася ще до публікації протоколу засідання Федеральної резервної системи США. Це свідчить про те, що інвестори вже враховували можливість жорсткішої політики американського центробанку.

За словами аналітиків автралійського банку ANZ, посилення ризику жорсткої політики ФРС може спровокувати продажі золота. "Авторизовані активи в ETF, забезпечені золотом, залишаються на високому рівні, що залишає простір для ліквідації", — зазначили у фінустанові.

На тлі динаміки золота змінилися ціни й на інші дорогоцінні метали: спотове срібло зросло на 0,1% до $45,07; платина — на 0,9% до $1 382,85; паладій — на 0,8% до $955,83.

Яка ціна на золото в Україні?

Станом на 19 листопада 2026 року ціна золота в Україні становить 5 574,35 гривні (122 доларів США) за грам. Вартість металу знизилась майже на долар порівняно з минулим днем.

Ціна на золото в Україні на середину листопада демонструє зниження порівняно з більшою частиною жовтня. Це зумовлено падінням світових котирувань на дорогоцінний метал, через що жовтень показав один із найгірших результатів для золота за тривалий час (падіння на світових ринках становило близько 3,7%).

Раніше повідомлялося, що центральні банки світу придбали 321 тонну золота у третьому кварталі 2026 року. Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом від початку року центробанки поповнили запаси на 675 тонн — на 6% більше, ніж торік.