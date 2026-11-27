Світові продажі корпорації Toyota Motor скорочуються вже дев'ятий місяць поспіль, оскільки високий попит на гібридні автомобілі не зміг перекрити поглиблення спаду в Китаї. У жовтні 2026 року глобальні продажі компанії разом із дочірнім брендом Daihatsu впали на 6,3% порівняно з минулим роком — до 940 809 автомобілів, а виробництво зменшилося на 9,4% — до 953 989 машин.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Головними причинами скорочення виробництва та продажів японського автовиробника протягом більшої частини року стали зростання цін на пальне, падіння попиту на автомобілі з бензиновими двигунами в Китаї та перебої з постачанням на Близькому Сході.

Безпосередньо в Китаї продажі брендів Toyota та Lexus впали на 25%, оскільки традиційні виробники втрачають позиції під тиском місцевих компаній на чолі з BYD, які насичують ринок електромобілями з сучасним програмним забезпеченням.

Яка ситуація на інших ринках та у конкурентів

Окрім Китаю, місячні продажі Toyota знизилися на 5,7% у самій Японії та на 12% в Індії. Натомість у США поставки зросли на 6,5% завдяки стабільно високому попиту на бензиново-електричні гібриди, річні продажі яких, за прогнозами компанії, вперше перевищать 5 мільйонів авто у 2026 році.

Сильні позиції на американському ринку дозволили Toyota підвищити прогноз операційного прибутку на фінансовий рік, що завершиться в березні 2027 року, до 3,9 трильйона єн (24,5 мільярда доларів), попри здорожчання сировини через конфлікт на Близькому Сході.

Схожі проблеми на китайському ринку відчувають й інші японські автовиробники. Зокрема, глобальні продажі Honda Motor у жовтні знизилися на 10% — до 263 136 автомобілів, включно з падінням у Китаї на 52%, а продажі Nissan Motor скоротилися на 18,5% на тлі обвалу в Китаї на 67%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прибуток Toyota вперше за шість кварталів зросте завдяки попиту на гібриди. Позитивну динаміку фінансових показників корпорації забезпечили ослаблення єни та стабільний попит на маржинальні гібридні моделі, які частково компенсували слабкі продажі в Китаї та на Близькому Сході.